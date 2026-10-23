El BSN no descansa: cambios y firmas agitan la temporada muerta

La temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha estado bien activa con fichajes de jugadores en la agencia libre y canjes de canasteros.

Walter Hodge Jr., David Huertas, Ángel Matías, Jordan Murphy, Aleem Ford, Emmanuel Mudiay y Manny Camper figuran entre los jugadores que cambiarán de uniforme para el torneo 2027.

Uno de los equipos más activos ha sido Quebradillas, que adquirió al delantero Murphy en una transacción con los Leones de Ponce.

El acuerdo también llevó a los Piratas un turno de primera ronda del sorteo de 2028, mientras que Ponce recibió los derechos de reserva del delantero Nate Santos.

Murphy llega a Quebradillas después de registrar promedios de 13.7 puntos y 3.7 rebotes con los Leones durante la pasada campaña.

Los Piratas también firmaron a David Huertas y EJ Crawford en la agencia libre.

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En otra transacción, los corsarios enviaron los derechos del estelar refuerzo Emmanuel Mudiay a los Gigantes de Carolina-Canóvanas junto a un turno del sorteo de 2029. Los Piratas recibieron los derechos del importado Scottie James.

Emmanuel Mudiay pasó en un cambio a los Gigantes desde Quebradillas. (Baloncesto Superior Nacional)

El acuerdo entre ambas organizaciones estuvo acompañado por la resolución de una controversia sobre los derechos de Tai Odiase, quien quedó reconocido como jugador nativo reserva de Quebradillas.

Los Piratas, asimismo, enviaron al delantero Jayden Martínez a los Criollos de Caguas a cambio del alero Anthony Morales.

Por su parte, Santurce adquirió a Ford mediante un intercambio con Ponce que también involucró al alero/delantero Ángel Matías y selecciones del sorteo de jugadores de nuevo ingreso.

Los Cangrejeros recibieron a Ford y el tercer turno de la primera ronda del draft de 2027, mientras que los Leones adquirieron a Matías y una selección de primera ronda de 2028.

Otro movimiento destacado fue el regreso de Walter Hodge Jr. a los Capitanes de Arecibo, después de su paso por Santurce.

Los Capitanes adquirieron al veterano armador a cambio de su selección original de primera ronda del sorteo de 2029.

Benito Santiago viene de jugar con los Indios de Mayaguez. (BSN)

De otro lado, los Criollos de Caguas lograron firmar a Manny Camper, y los Gigantes reforzaron su plantilla con las contrataciones de Benito Santiago Jr. y Emmy Andújar.

Andújar acordó un contrato de dos temporadas con los Gigantes después de jugar con los Capitanes.