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Ozuna encamina el traslado de los Osos a Fajardo y contempla vender el equipo

El alcalde fajardeño confirmó las conversaciones para trasladar la franquicia de Manatí al municipio para el torneo 2027

22 de octubre de 2026 - 1:49 PM

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Ozuna ha sido apoderado de los Osos de Manatí desde la temporada de 2023. (David Villafane/Staff)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Osos de Manatí podrían tener sus días contados en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Su apoderado, el artista urbano Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido como Ozuna, encamina el traslado de la franquicia de Manatí a Fajardo, mientras contempla la posibilidad de vender el equipo, según confirmó el alcalde del municipio fajardeño, Joey Meléndez.

El movimiento, sin embargo, todavía tendría que recibir el aval de la junta de directores del BSN para concretarse.

Ozuna debutó como apoderado de los Osos en la temporada de 2023 y logró el subcampeonato en 2024. No clasificó a la postemporada en las últimas dos campañas.

Fajardo, por su lado, contó con una franquicia del BSN por úlltima vez en 2023. En aquella ocasión, los Santeros de Aguada se mudaron a Fajardo. La franquicia jugó en esta plaza por tres campañas.

Sumamente contento y complacido con el regreso de los Cariduros de Fajardo, si oficialmente se da el traslado”, expresó el alcalde a El Nuevo Día.

El funcionario destacó la tradición baloncelística del municipio y adelantó que existe disposición para respaldar económicamente el proyecto, incluso con una aportación municipal mayor.

“Fajardo tiene cultura de baloncesto”, sostuvo, al señalar que se encuentran negociando una aportación económica para respaldar a la franquicia.

Hay interesados en comprar el equipo

Además del posible cambio de sede, el futuro de la propiedad de la franquicia permanece sobre la mesa.

El alcalde reconoció que se ha discutido la posibilidad de una venta y que existen varios interesados en adquirir el equipo que actualmente pertenece a Ozuna.

Según supo El Nuevo Día, un grupo vinculado a la franquicia de Fajardo del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) figura entre los interesados en adquirir el conjunto masculino. También hay interés de un empresario extranjero.


Tags
OzunaBSNOsos de ManatíCariduros de Fajardo
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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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