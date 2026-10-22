Mets en el “Choliseo”: Guaynabo solicita jugar en el Coliseo de Puerto Rico para 2027

De Gurabo a Hato Rey.

La franquicia de los Mets de Guaynabo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) solicitó a la liga un cambio de sede para jugar sus partidos locales en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante el torneo 2027, confirmó el director de torneo Ricardo Carrillo a El Nuevo Día.

“Hay una solicitud oficial recibida en la noche de ayer (miércoles) para un traslado de sede”, dijo Carrillo.

“Si hizo conforme al reglamento. Ahora, el presidente (Ricardo Dalmau) tiene un término de 10 días para celebrar una vista especial para que los apoderados consideren si conceden o no ese traslado. Esa es la regla”, añadió Carrillo.

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Para aprobarse el traslado, los Mets necesitarán dos tercera partes de los votos de los tenedores del BSN.

Los Osos de Manatí también solicitaron mudarse a Fajardo.

Los Mets jugaron en 2026 en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo debido a la remodelación del Coliseo Mario “Quijote” Morales. La instalación metropolitana debe estar lista para 2028.

La última vez que un equipo del BSN jugó como local en el “Choliseo” fueron los Cangrejeros de Santurce en 2021 en el regreso de la franquicia a la liga como de expansión.

La temporada 2027 contará nuevamente con 34 partidos por equipo, 17 de ellos locales.

Carrillo también informó que Julio Cabral Corrada, principal ejecutivo del Grupo VRDG, sometió una petición para unirse al grupo de accionistas de los Mets.

Julio Cabral, presidente del Grupo VRDG. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Hay una petición para que se considere como parte de la gerencia de los Mets. Para que sea considerado como apoderado del equipo, el presidente envía la petición al comité de nuevos apoderados para reunirse con el candidato, solicitándole información y la evalúa. Luego se envía un informe al presidente con una recomendación a la junta para votación”, explicó Carrillo.

El Grupo VRDG fue responsable de traer un partido de pretemporada de la NBA el año pasado entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando en el “Choliseo”. Además, organizó el partido del Inter de Miami con el astro argentino Lionel Messi jugando en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

Los Mets, dirigidos por Jorge Rincón, no clasificaron a la postemporada en 2026. Fueron sotaneros en la Conferencia A con 14-20.

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Al final de la campaña regular cumplieron con un castigo de tres partidos sin refuerzos, entre otras sanciones, por violar el Reglamento General en relación a los topes salariales en 2025. Los Vaqueros de Bayamón también fueron sancionados.

La liga también tiene la petición de traslado de los Osos para Fajardo.

“Se hizo en tiempo. Se explicaron las razones para el traslado. Tiene que venir sostenida por los fundamentos para el traslado. Eso es lo que van evaluar ante el presidente y la junta de directores”, dijo.

Este jueves, 22 de octubre, es el último día para que los equipos soliciten traslados o recesos para el 2027.