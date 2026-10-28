Edgar Berlanga es arrestado en Florida por cargos de agresión

El boxeador boricua Edgar Berlanga fue arrestado el martes en el condado de Polk, Florida, por cargos de agresión debido a hechos ocurridos presuntamente el pasado 18 de octubre.

Berlanga, de 29 años, compareció ante un juez en el tribunal de Bartow, donde recibió una fianza de $16,000, reportó la sección de Uncrowned en el portal Yahoo Sports.

La vista preliminar y lectura de cargos está programada para el 17 de noviembre.

Según el Departamento de la Policía de Lakeland, Berlanga enfrenta un cargo de agresión de delito menor de primer grado) —definido como contacto físico o golpe, conforme a la sección 784.03 de los Estatutos de Florida— y un cargo de agresión agravada de segundo grado, según la sección 784.045 (1A1).

No hay detalles sobre el supuesto incidente ocurrido.

Berlanga (24-2, 19 KOs), quien firmó con la casa promotora Zuffa Boxing, peleó por última vez el pasado julio en el Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York contra Steven Butler.