Juanmita López termina el año con otro nocaut y una petición a Top Rank

Juanmita López logró el sábado una rápida victoria por nocaut técnico ante el mexicano Jesús “Pumita” Ramírez en la cartelera celebrada en la Cancha Roger Mendoza de Caguas.

Ramírez cayó a la lona en el primer asalto tras recibir un gancho de derecha de López.

El mexicano logró reincorporarse, pero se refugió en una esquina en actitud defensiva. López aprovechó para continuar su ofensiva y, luego de conectar varios golpes, el árbitro Roberto Ramírez Jr. detuvo el combate a los 2:46, a solo 14 segundos de finalizar el primer asalto.

Con el triunfo, López mejoró su récord invicto a 8-0, con cuatro nocauts, en la división mosca.

El púgil puertorriqueño aseguró a este diario que cumplió con el plan de pelea que había preparado junto a su entrenador, Alex Caraballo.

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“Mi entrenador me dijo: ‘Sal y ataca’. Era lo que habíamos practicado: sorprender rápido. Metimos la primera mano y el oponente cayó. Se reincorporó, pero era cuestión de mantener la presión y entraron las manos. Se hizo el trabajo”, expresó López.

Ramírez, de 25 años, llegó al combate con una racha de dos victorias consecutivas, ambas conseguidas en junio y agosto en suelo mexicano. Con la derrota, su marca cayó a 3-2.

Por su parte, López, de 20 años, cerró el 2026 con cuatro combates disputados, aunque ninguno estuvo pactado a ocho asaltos. De hecho, su enfrentamiento del sábado estaba programado originalmente a esa distancia, pero terminó reduciéndose a seis.

Juanmita López conecta un gancho de derecha a la cabeza de Jesús “Pumita” Ramírez durante el primer asalto del combate celebrado el sábado en Caguas. (Top Rank/Cortesía)

Ahora, el joven prospecto espera que el 2027 le brinde la oportunidad de disputar peleas a ocho asaltos y comenzar a abrirse paso entre los contendores de la división mosca.

“Quisiéramos a principio de año, entre enero o febrero, estar de regreso al ring”, señaló. “Por lo que se ve, vamos a volver a pelear a principios del 2027”.

López también dejó claro que su próximo objetivo es disputar un campeonato juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), una oportunidad que considera importante para continuar su ascenso en el boxeo profesional.

“Queremos peleas por el título Juvenil de la OMB. Llevamos rato pidiendo a Top Rank buscar los ocho asaltos para pelear por ese título Juvenil y entrar en la conversación de los contendores”, detalló.