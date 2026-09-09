Los Seahawks inician la defensa de su título con una inusual revancha del Super Bowl

Los Seahawks de Seattle han recibido muchísimas felicitaciones durante la pretemporada, han ganado sus anillos del Super Bowl y ahora tendrán la oportunidad de ver izarse la pancarta antes de dar comienzo a esta temporada con la esperanza de repetir el título.

Pero los Seahawks saben que nada de eso importará una vez que comience la temporada 2026 de la NFL.

“No veo a nadie en el equipo felicitándose por lo que hicimos el año pasado”, dijo el liniero defensivo Leonard Williams. “Creo que todos en el equipo entienden que tenemos que empezar de cero. Para llegar a la cima, tenemos que empezar desde abajo”.

Comenzarán la temporada de la misma manera en que terminó la anterior, enfrentándose a los Patriots de Nueva Inglaterra siete meses y un día después de haberlos vencido 29-13 en la Super Bowl 60 en una actuación dominante que culminó con una celebración desenfrenada con puros y champán en el vestuario de uno de sus rivales de división, los 49ers de San Francisco.

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Esta es solo la tercera vez en la historia de la NFL que hay una revancha del Super Bowl en la Semana 1.

También sucedió en 2016, cuando el campeón defensor Denver venció a Carolina 21-20, y en el primer año de la fusión, cuando Minnesota se vengó de una derrota ante Kansas City con una victoria de 27-10 en 1970.

En total, esta será la duodécima vez que los dos equipos que jugaron en el Super Bowl se enfrenten la temporada siguiente, y el campeón habrá ganado ocho de los once enfrentamientos anteriores, incluida la victoria de Filadelfia sobre Kansas City en la segunda semana de la temporada pasada.

Los Patriots saben que nada de lo que pase el miércoles podrá compensar el resultado del pasado mes de febrero, así que se centran en arrancar con buen pie esta temporada.

“Esta es nuestra oportunidad de empezar la temporada con fuerza, con buen pie y sabiendo quién es el rival que tenemos”, dijo el quarterback de los Patriots, Drake Maye.

“Se podría decir que es una especie de revancha, pero no diría que es una revancha. Ellos ganaron el partido importante y nosotros empezamos la temporada con buen pie. No se puede recuperar el partido que perdimos, así que ahora nos centramos en algo nuevo”.

Necesitas saberlo

Nueva Inglaterra (17-4) contra Seattle (17-3)

Cuándo y dónde verlo: Miércoles, 8:20 pm EDT, NBC

Últimas probabilidades: Seahawks por 3 1/2.

Último encuentro: Los Seahawks vencieron a los Patriots 29-13 en el Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara, California.