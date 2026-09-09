Heliot Ramos jonronea y los Yankees aseguran 34ta temporada ganadora consecutiva

Nueva York - Aaron Judge se fue en blanco en su regreso desde la lista de lesionados, pero Cam Schlittler ponchó a 10 en siete sólidas entradas y los Yankees de Nueva York se impusieron el martes 5-3 a los Rockies de Colorado para asegurar su 34ta temporada ganadora consecutiva.

En su primera aparición desde el 31 de mayo, tras perderse 84 juegos por una costilla fracturada, Judge se ponchó tirándole con un corredor en base en la primera entrada, elevó en la cuarta y se quedó mirando el tercer strike en la sexta.

Fue reemplazado en el jardín derecho en la séptima, tal como estaba previsto.

Ryan McMahon, que enfrentó a los Rockies por primera vez desde que Colorado lo canjeó a Nueva York en julio de 2025, conectó un doble para romper el empate contra el novato Gabriel Hughes (0-7).

La pelota impactó la parte baja del muro del jardín derecho en la quinta. La racha de temporadas ganadoras de Nueva York (82-62) es la segunda más larga en los cuatro principales deportes, detrás de las 39 seguidas de los propios Yankees entre 1926 y 1964.

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El boricua Heliot Ramos añadió un jonrón de tres carreras en la octava, una entrada después de ingresar por Judge.

Nueva York se mantuvo a cuatro juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana y se colocó tres duelos por delante de Boston en la puja por el primer comodín de la Liga Americana.