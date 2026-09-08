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La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente comenzará su torneo el 4 de noviembre con sus seis equipos en acción

La temporada regular se extenderá hasta el 28 de diciembre y mantendrá el formato de wild card

8 de septiembre de 2026 - 1:36 PM

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Los Cangrejeros de Santurce son los campeones defensores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció que su temporada 2026-27 comenzará el 4 de noviembre con una jornada de tres partidos que pondrá en acción a sus seis franquicias.

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Los Leones de Ponce visitarán ese día a los campeones Cangrejeros de Santurce, los Senadores de San Juan enfrentarán a los Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez se medirán a los Gigantes de Carolina.

La fase regular se extenderá hasta el 28 de diciembre, mientras que el 30 de diciembre quedó reservado para la celebración de un posible juego de wild card que definiría el cuarto y último boleto a la postemporada.

El nuevo torneo llegará después de una campaña en la que cerca de 381,000 fanáticos asistieron a los estadios, una cifra que la Liga aspira a superar.

“Venimos de una temporada muy positiva para La Pro, en la que recibimos a cerca de 381,000 fanáticos en nuestros estadios. Esa respuesta demuestra el entusiasmo que existe por nuestro béisbol profesional y nos motiva a continuar trabajando para que esa asistencia siga creciendo”, expresó mediante declaraciones escritas Juan A. Flores Galarza, presidente de la LBPRC.

“Para la temporada 2026-27 queremos ofrecer un torneo altamente competitivo, con grandes atractivos para nuestra fanaticada y seguir fortaleciendo la conexión de La Pro con el público dentro y fuera de Puerto Rico”, agregó.

El calendario también tendrá varias fechas especiales. El 10 de noviembre, los tres encuentros comenzarán a las 10:00 a.m. como parte de una iniciativa de la Liga y el Departamento de Educación para celebrar el Día Oficial de los Estudiantes.

En esa jornada, Carolina visitará a Caguas, Mayagüez jugará en Ponce y Santurce enfrentará a San Juan.

La conmemoración del Día Oficial de Roberto Clemente Walker, celebrada tradicionalmente el 21 de diciembre, se adelantará al 20 de diciembre. Ese día, Santurce visitará a Carolina, Caguas a Mayagüez y Ponce a San Juan.

Se mantiene el formato del wild card

La Liga conservará el formato utilizado en temporadas anteriores para determinar el último clasificado a las semifinales.

Si el equipo que finaliza en la quinta posición queda a un juego del cuarto lugar, ambas novenas disputarán un partido de muerte súbita. Una victoria del cuarto clasificado le aseguraría el pase a la postemporada.

Si gana el equipo que terminó quinto, se jugará ese mismo día un segundo encuentro a siete entradas para definir el boleto. Por lo tanto, la novena que ocupe el quinto puesto necesitaría ganar ambos desafíos para avanzar.

Las semifinales comenzarán el 2 de enero de 2027. El equipo que termine primero enfrentará al cuarto, mientras que el segundo se medirá al tercero en series al mejor de siete partidos. De ser necesarios, los séptimos juegos se celebrarán el 10 de enero.

El calendario de la serie final será establecido de acuerdo con las fechas en que concluyan las dos semifinales.

Horarios de los partidos

De lunes a viernes, las transmisiones comenzarán a las 7:00 p.m. y los partidos a las 7:21 p.m., salvo las excepciones incluidas en el calendario.

Los sábados, los juegos en Ponce, Mayagüez y Caguas comenzarán a las 5:21 p.m., con transmisiones desde las 5:00 p.m. Los encuentros en Carolina y los partidos de San Juan y Santurce tendrán señal desde las 7:00 p.m. y comenzarán a las 7:21 p.m.

Los domingos, la transmisión iniciará a las 4:00 p.m. y los juegos a las 4:21 p.m. La excepción será Carolina, donde la señal comenzará a las 5:00 p.m. y el partido a las 5:21 p.m.

Los Cangrejeros y los Senadores compartirán nuevamente el Estadio Hiram Bithorn. Los Gigantes jugarán como locales en el Estadio Roberto Clemente Walker; los Criollos, en el Estadio Yldefonso Solá Morales; los Indios, en el Estadio Isidoro “Cholo” García; y los Leones, en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

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Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeLBPRCBéisbol invernal
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