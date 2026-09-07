Jeffrey Domínguez y otros tres exjugadores de la Doble A son sancionados por dopaje

Los nombres de cuatro exjugadores de la Liga de Béisbol Superior Doble A fueron añadidos a la lista más reciente de atletas sancionados por la Organización Antidopaje de Puerto Rico (PRADO, por sus siglas en inglés).

El más conocido es Jeffrey Domínguez Báez, quien jugó profesionalmente y formó parte de los subcampeones de la temporada 2025 de la Doble A, Leones de Patillas. Los otros sancionados son Carlos González Román, exlanzador de los Patrulleros de San Sebastián; Víctor Carrión, exjugador del cuadro de los Peces Voladores de Salinas; y Shaquille Colón Bonilla, exlanzador de los Mulos de Juncos.

El Nuevo Día confirmó que ninguno de los cuatro peloteros participó en la recién concluida temporada 2026 y que las pruebas que dieron paso a las sanciones fueron realizadas durante la campaña de 2025 de la Doble A. De igual forma, corroboró que el nombre de Colón Bonilla, identificado como Shaquel en el documento de la PRADO, es Shaquille.

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Según el reporte de la PRADO, Dominguez Báez dio positivo a anfetaminas. Enfrenta una suspensión de cuatro años, que comenzó el 21 de octubre de 2025 y culmina el 20 de octubre de 2029.

El otrora jugador fue seleccionado por los Mariners de Seattle en la novena ronda del Draft de la MLB en 2004 pero no llegó a las Grandes Ligas. Asimismo, jugó en la liga invernal de Puerto Rico y fue capitán de los equipos que ganaron medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El portal MedLine Plus señala lo siguiente de las anfetaminas: “Las anfetaminas son drogas. Pueden ser legales o ilegales. Son legales cuando las receta un proveedor de atención médica y se utilizan para tratar problemas de salud tales como obesidad, narcolepsia o trastorno de hiperactividad por déficit de atención (THDA). El uso de anfetaminas puede conducir a la adicción”.

Agrega que estas drogas son ilegales “cuando se usan sin receta para drogarse o mejorar el desempeño”.

De igual forma, Colón Bonilla dio positivo a anfetaminas, por lo que fue inhabilitado con tres años de suspensión desde el 21 de agosto de 2025 al 20 de agosto de 2028.

En el caso de González Román, su muestra reflejó rastros de norandrosterona, el principal metabolito urinario de la nandrolona, un esteroide anabolizante androgénico sintético derivado de la testosterona.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prohibe el uso de esteroides anabólicos porque mejoran de forma artificial el rendimiento físico de los atletas que los usan.

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También fue castigado por cuatro años, desde el 21 de enero de 2026 hasta el 20 de enero de 2030.

Mientras, Carrión fue suspendido por 18 meses -del 27 de febrero de 2026 al 26 de agosto de 2027- por el uso de THC (tetrahidrocannabinol), principal componente psicoactivo del cannabis.

Desde 2024, la Doble A mantiene un acuerdo formal con la PRADO -entidad afiliada a la AMA- para realizar controles y pruebas de dopaje a sus jugadores.

Los otros sancionados

Los otros atletas que figuran en la lista más reciente de PRADO, actualizada el 31 de agosto de 2026, son Bárbara Ann Quiles Lozada (atletismo, 3,000 metros), Jonathan Ender Viruet (lucha) y Rafael Jonhlefly Ferrer Rivera (judo).

Quiles Lozada arrojó positivo a estanozolol y metandienona, dos esteroides anabólicos prohibidos en todo momento por la AMA. Fue suspendida por tres años, del 10 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2028.

La muestra de Viruet dio positivo a THC, por lo que fue suspendido por dos años, del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2027.