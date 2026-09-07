René “El Chulo” Santiago se recupera de su lesión y pone la mira en Daiya Kira

René “El Chulo” Santiago aseguró que se encuentra recuperado de la lesión en el codo izquierdo que le impidió defender en septiembre su campeonato de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al japonés Daiya Kira.

El púgil puertorriqueño, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y monarca en receso de la AMB, regresó hace dos semanas a sus entrenamientos regulares y ya piensa en su retorno al cuadrilátero.

“Gracias a Dios, estoy recuperado al 100%. Voy para dos semanas de haber regresado de lleno al gimnasio”, expresó Santiago en entrevista con El Nuevo Día.

El boxeador de 34 años explicó que recibió el visto bueno para volver a entrenar, aunque continúa bajo la supervisión del terapeuta atlético Rubén “Conejo” López.

“Él me dio de alta para entrenar, pero quiere seguir evaluándome semanalmente. Voy una vez a la semana para que me verifique y no descuidar la lesión que tuve”, indicó.

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Santiago reconoció que todavía experimenta molestias ocasionales, pero aseguró que forman parte del proceso de recuperación tras permanecer cerca de un mes alejado del gimnasio.

“Como llevaba casi un mes sin entrenar, al comenzar nuevamente de lleno iba a sentir ciertas molestias, pero nada fuera de lo normal”, sostuvo.

La lesión obligó a Santiago (16-4, 9 nocauts) a retirarse del combate mandatorio que tenía previsto disputar contra Kira el 2 de septiembre en Yokohama, Japón. Ante su indisponibilidad, la AMB lo declaró campeón en receso y autorizó al japonés a enfrentarse al venezolano Carlos Cañizales por el título mundial de las 108 libras.

Kira (5-0, 4 KO’s) conquistó el cinturón al vencer a Cañizales por nocaut en el séptimo asalto. La victoria convirtió al japonés de 23 años en un posible rival para Santiago una vez se concrete el regreso del puertorriqueño.

“Ya yo lo reté. Le mandé fuego y escribí a todos lados. Ahora hay que esperar para ver qué es lo próximo”, manifestó “El Chulo”.

Santiago señaló que, según las conversaciones sobre el futuro de la división, la AMB contempla elevarlo a supercampeón y reconocer a Kira como campeón regular, lo que abriría la puerta a un enfrentamiento entre ambos más adelante.

“Lo que sucede ahora es que la AMB pretende hacerme supercampeón, para entonces declararlo a él campeón regular y poder realizar el combate más adelante”, afirmó.

Sin embargo, el boricua recalcó que también debe atender sus compromisos como campeón de la OMB y que la decisión dependerá de las oportunidades disponibles.

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“Como campeón unificado, tengo 15 retadores clasificados en la OMB y 15 en la AMB. Pero, obviamente, para mí los grandes negocios están en Japón y me tocará pelear con uno de ellos”, comentó.

Santiago conversó con su promotor, Tuto Zabala Jr., sobre la posibilidad de regresar antes de que concluya 2026, aunque todavía no existe una fecha definida.

“Me encantaría cerrar el año con mi regreso o pelear a principios del próximo, en enero o febrero. Todo dependerá de la fecha que tengan disponible en Japón y del retador”, explicó.

Mientras espera por la determinación de su próxima pelea, Santiago entrena en el gimnasio de boxeo que lleva su nombre en Humacao. Allí también dedica parte de su jornada a trabajar con niños y jóvenes.