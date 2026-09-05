Julio César Chávez llora al hablar de su madre enferma, el boxeo y adicciones, ante estreno de serie

Ciudad de México - Para los mexicanos que atestiguaron sus resonantes victorias sobre el cuadrilátero, aglomerados en torno de un televisor en su casa o en algún bar durante la entonces incipiente era del “pago por evento”, una nueva serie documental evocará recuerdos emotivos de Julio César Chávez.

Quienes son más jóvenes pueden encontrar en la serie una oportunidad para saber qué pasó. Y deben saber que tienen algo en común con el boxeador mexicano: él tampoco tiene a veces muy claro lo sucedido en largos pasajes de su agitada era de gloria, en las décadas de los ochenta y noventa.

La vorágine de la fama de aquellos días le nubla la memoria. También el efecto de las drogas.

“Me quedé impresionado porque hay muchas de estas (imágenes), de esta serie que... me dejaron sorprendido de cómo arrastraba la gente, cómo la gente me seguía... lo veo y no lo creo, te lo juro por Dios, porque en ese momento pues a lo mejor andaba mal”, dijo Chávez esta semana durante una entrevista con The Associated Press.

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La tradición le atribuye a Platón una frase que dice: “la mayor victoria es vencerse a uno mismo”. La nueva serie de Chávez la plantea desde la perspectiva de quien es considerado ampliamente el mejor boxeador mexicano en la historia.

“Chávez vs. Chávez”, la serie de cinco episodios que se estrena el 11 de septiembre en la plataforma de streaming ViX, refleja esas luchas internas del púgil, quien reconoció hace 15 años sus adicciones al alcohol y la cocaína.

“Definitivamente ésa ha sido la pelea más difícil. La pelea más dura de toda mi vida, la verdad. Y es una lucha de todos los días, ¿me entiendes? Porque el tiempo no te da la recuperación”, comentó. “Así tú puedas tener 15, 20 años. 30 años limpio. De un día para otro... todo puede pasar... Yo he vivido estos 18 años que tengo limpio, sin alcohol, sin drogas, luchando contra mí mismo”.

Entre todos los momentos dolorosos que la vida le ha deparado, Chávez reconoció que el mayor ha sido ver que sus dos hijos hombres hayan tropezado también con las adicciones, luego de seguir su camino como boxeadores.

En julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido en California y deportado a México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Omar Chávez ha ingresado en centros de rehabilitación contra la ludopatía y el consumo de estupefacientes.

Julio César Chávez, junto a su hijo. (Damian Dovarganes)

“Me afecta el que mis hijos hayan seguido mis pasos y hayan caído también en el mundo de esa enfermedad... Y el luchar... El año pasado fue un año muy difícil para mí, para mí y para mi hijo Julio. Y te lo juro por Dios, que estuve así, así, así de recaer otra vez”, dijo Chávez, estirando el índice y el pulgar para dejar claro lo cerca que se encontró de volver al consumo de drogas ante las adversidades.

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Julio César Chávez Jr. lleva actualmente su proceso en libertad en México.

“Vamos bien, gracias a Dios”, dijo su padre sin abundar en detalles.

Entre lágrimas, habla de los problemas de salud de su madre

El primer capítulo de la serie muestra la niñez de Chávez, nacido en el estado noroccidental de Sonora pero quien se identifica más bien como originario del vecino Sinaloa, en cuya capital Culiacán creció dentro de una familia pobre.

En entrevistas durante los albores de su carrera, Chávez comparte que su sueño era triunfar en el boxeo para que su madre Isabel González dejara de alquilar casa y comprara una propia.

Archivos de audio refieren los recuerdos de González. Y, al referirse a ella, Chávez rompe a llorar durante la entrevista, al confesar que su madre padece una enfermedad grave que no revela.

“Me conmovió mucho... Las lágrimas se me salieron porque... porque ahí estaba... porque imagínate no ver a tu mamá bien ya... ver a tu mamá ahorita, que se te está muriendo”, dice.

El anhelo de una vivienda propia impulsó a Chávez a comenzar una trayectoria que lo llevó a conquistar títulos profesionales en tres categorías distintas (superpluma, ligero y superligero), con un total asombroso de 107 victorias, incluidas las memorables ante los boricuas Héctor “Macho” Camacho y Edwin “Chapo” Rosario, así como los estadounidenses Pernell Whitaker, Meldrick Taylor y Roger Mayweather.

En vez de una casa, ¿cuál es la mayor aspiración del Chávez de 63 años?

“Primeramente... ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? Que les vaya bien en la vida. Eso es lo único que le pido a Dios, ¿me entiendes? Que le vaya bien a mis hijos, que se dejen de pen... y que hagan las cosas bien, por favor”, enfatiza, intercalando una palabra malsonante.

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“O sea, yo lo único que les pido es que tengan salud y que se cuiden, y que hagan las cosas bien. Ése es mi sueño”.

La serie es obra de Diego Enrique Osorno, periodista, guionista y director de otras series documentales, como “1994” y “El Show: Crónica de un asesinato”.

Trump y los cárteles en Sinaloa

En 1993, el estadounidense Greg Haugen calentó la pelea contra Chávez en el Estadio Azteca al demeritar los triunfos del mexicano.

Dijo que Chávez había forjado su trayectoria mediante peleas contra taxistas de Tijuana, la ciudad donde entrenaba, y que no había 130,000 mexicanos que pudieran pagar un boleto para llenar el gigantesco inmueble en la capital mexicana.

El Azteca se llenó, Chávez noqueó y hubo un nuevo festejo multitudinario para el monarca. Aquellos comentarios de Haugen palidecerían con los que se hacen hoy en las redes sociales sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

¿Cómo mira Chávez la situación de México durante la administración de Trump y la guerra contra los cárteles narcotraficantes en Sinaloa?

“Lógicamente no me gusta, como mexicano, que traten a los mexicanos así. Creo que los mexicanos que han ido a Estados Unidos son gente trabajadora, gente honesta psicológicamente. Hay de todo, ¿no? Tú sabes, ahorita estamos viviendo momentos difíciles... Pero fíjate, mi tierra, Culiacán... verlo destruido. Consumido por dos cárteles (los seguidores de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de su rival, el también detenido Ismael “El Mayo” Zambada). Yo los conozco, pero yo no puedo meterme... porque es peligroso para mí... porque ya se han matado gente.