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Francisco Lindor aporta a festival de cinco jonrones de los Mets

El venezolano Francisco Álvarez disparó dos para encabezar el ataque en la victoria 10-6 sobre los Giants

5 de septiembre de 2026 - 10:37 AM

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Francisco Lindor celebrando su cuadrangular, el número 16 para él en la temporada 2026. (Angelina Katsanis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Francisco Alvarez conectó dos de los cinco jonrones de su equipo y condujo el viernes a Nolan McLean y a los Mets de Nueva York a una victoria de 10-6 sobre los Giants de San Francisco.

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Mark Vientos, Bo Bichette y el boricua Francisco Lindor también sacaron la pelota del parque por los Mets, que anotaron 10 carreras por segundo juego consecutivo e igualaron su máximo número de la temporada en jonrones.

Nueva York también conectó cinco el 14 de mayo contra Detroit y el 22 de agosto en casa de los White Sox de Chicago.

El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón, pegó dos dobles e impulsó cinco carreras por los Giants en el primer juego de una serie entre equipos decepcionantes.

El juego de dos jonrones fue el tercero de esta temporada para el venezolano Álvarez y el octavo de su carrera. El receptor de 24 años también conectó dos cuadrangulares para respaldar una victoria de 10-3 de McLean el 3 de abril en San Francisco.

El jonrón de tres carreras de Vientos ante el novato Matt Wilkinson (0-3) en la primera entrada fue su segundo cuadrangular en cuatro juegos desde que regresó de una estadía de casi dos meses en la lista de lesionados debido a una fractura en la mano derecha.

Lindor aportó dos hits, su primer juego de múltiples imparables desde el 25 de agosto.

McLean (11-8) permitió dos carreras y seis hits, con siete ponches y cuatro bases por bolas. Hizo el número máximo de su carrera, de 105 pitcheos en seis entradas.

Tags
Boricuas en Grandes LigasFrancisco LindorMets de Nueva York
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