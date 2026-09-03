El lanzador boricua Eduardo Rivera queda fuera por el resto de la campaña por lesión

El lanzador puertorriqueño de los Red Sox de Boston, Eduardo Rivera, perderá lo que resta de la campaña debido a una lesión en la espalda.

El pasado martes, el zurdo vegalteño fue movido a la lista de lesionados de 60 días por los Red Sox. Originalmente fue colocado en la lista a mediados de agosto.

Rivera debutó esta campaña en las Mayores con Boston. Tuvo cuatro apariciones en el equipo grande con marca de 0-1 y efectividad de 6.30 en 10 entradas. Ponchó a 10 con WHIP de 1.40.

Su primera participación fue el 22 de abril ante los Yankees y luego volvió a subir en julio, haciendo tres apariciones.

En las Menores registró marca de 7-2 con ERA de 2.59 en 55.2 entradas entre Doble A y Triple A. Tiró por última vez el 11 de agosto.