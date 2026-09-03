El lanzador boricua Eduardo Rivera queda fuera por el resto de la campaña por lesión
El vegalteño tuvo su debut esta temporada en las Grandes con los Red Sox de Boston
3 de septiembre de 2026 - 2:06 PM
3 de septiembre de 2026 - 2:06 PM
El lanzador puertorriqueño de los Red Sox de Boston, Eduardo Rivera, perderá lo que resta de la campaña debido a una lesión en la espalda.
El pasado martes, el zurdo vegalteño fue movido a la lista de lesionados de 60 días por los Red Sox. Originalmente fue colocado en la lista a mediados de agosto.
Rivera debutó esta campaña en las Mayores con Boston. Tuvo cuatro apariciones en el equipo grande con marca de 0-1 y efectividad de 6.30 en 10 entradas. Ponchó a 10 con WHIP de 1.40.
Su primera participación fue el 22 de abril ante los Yankees y luego volvió a subir en julio, haciendo tres apariciones.
En las Menores registró marca de 7-2 con ERA de 2.59 en 55.2 entradas entre Doble A y Triple A. Tiró por última vez el 11 de agosto.
Rivera lanzó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol y pertenece a los Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal.
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