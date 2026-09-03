BSN repetirá auditoría que destapó incumplimientos al tope salarial en 2025

Por segundo año consecutivo, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) realizará una auditoría externa e independiente para determinar si los 12 equipos que participaron en el torneo de 2026 incurrieron en violaciones al tope salarial colectivo.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el director de torneo de la liga, Ricardo Carrillo.

Esta auditoría externa se realizó por primera vez en la liga el año pasado ante la preocupación de la junta de directores por posibles incumplimientos de algunas franquicias con los límites salariales establecidos.

Los hallazgos provocaron que los Vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo fueran sancionados por infracciones al Reglamento General sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo.

Bayamón, que repitió el campeonato de la liga el pasado mes, jugó sus primeros tres partidos de la temporada sin refuerzos. Además, recibió una multa de $50,000 y perdió todos los turnos del sorteo de jugadores de nuevo ingreso de 2027.

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Guaynabo recibió el mismo castigo luego de llevar su apelación hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Suiza. Los Mets disputaron sus últimos tres partidos de la temporada sin sus tres importados.

En 2025, el tope salarial fue fijado en $900,000, con un hard cap de $1.4 millones. Solo los Santeros de Aguada, Piratas de Quebradillas y Atléticos de San Germán no sobrepasaron el soft cap.

Los Mets de Guaynabo también fueron sancionados en la campaña 2026. (José Raúl Santana / BSN)

Para 2026, el soft cap aumentó a $1 millón y el hard cap a $1.5 millones. También las penalidades incrementaron: multa de $250,000 y 15 juegos sin refuerzos.

“Es esencial darle continuidad, estar al tanto de todos los gastos de los equipos en referencia a los jugadores para que se mantenga dentro del tope según reglamentado”, dijo Carrillo.

“Y determinar qué equipos se van a beneficiar de los impuestos por no sobrepasar el soft cap de $1 millón”, agregó.

Al momento, no hay una fecha pautada para la primera reunión de apoderados en la temporada muerta.

Carrillo indicó que la liga está en proceso de recibir la lista de jugadores reservados por los equipos y los que ingresarán a la agencia libre.

A la misma vez, corre el término para recopilar la información de las franquicias relacionada con el tope salarial.