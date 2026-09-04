Juanmita López da el salto a ocho asaltos: “Era algo que queríamos”

Después de su exitoso debut en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, Juanmita López de Jesús quería que su próxima pelea fuera por un título juvenil.

La petición no pudo concretarse y el invicto prospecto cagüeño regresará a la instalación de su pueblo el 17 de octubre para encabezar la cuarta edición especial de “iTF… Es la pelea”, cartelera organizada por Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Top Rank.

Será su primer combate a ocho asaltos.

“Queríamos el título juvenil, pero no se presentó la oportunidad de tenerlo en esta ocasión. Pero, comoquiera, estamos contentos de poder estar en Caguas nuevamente y subir a los ocho asaltos, que era algo que queríamos hace tiempito”, dijo López de Jesús a El Nuevo Día.

“Creemos que estamos bastante listos. En la última pelea nos sentimos bastante bien para poder llegar a los ocho. Contentos por la oportunidad de la compañía, seguir subiendo de posición y poder dar lo mejor de nosotros”, agregó.

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El pasado 15 de agosto, López de Jesús, de 20 años, mejoró a 7-0 con tres nocauts al superar por decisión unánime al también boricua Edwin Cortés en el combate estelar de la velada en el Valle de Turabo.

Juanmita López de Jesús tras ser declarado ganador de la pelea contra Edwin Cortés en Caguas. (Suministrada)

Fue su cuarta reyerta pactada a seis episodios. Tres han llegado al límite, mientras que la otra terminó por nocaut técnico en el primer asalto. En junio, acabó con Alberto Motos en el Barclays Center.

“La gente puede creer que dos rounds es una diferencia bien mínima, pero realmente no lo es. En ocho asaltos se incluye una oposición más fuerte respecto al rival que nos toque”, comparó López de Jesús.

“También, hay que tener mejor cardio para llegar, porque cualquier round puede cambiar la pelea. Hemos llegado a los seis asaltos en tres ocasiones y nos sentimos más que listos para dar el salto”, apuntó.

Será el cuarto compromiso de López de Jesús en lo que va de 2026 y el tercero en un periodo de cuatro meses.

“La veces que volvemos rápido es porque salimos más que bien. Así fue en la última pelea. Dominamos en todos los aspectos. Lo que quedaba era una noche más de alegría a mi gente de Caguas y aprovechamos la fecha”, dijo.

López de Jesús aún no tiene un rival para el 17 de octubre en la cita en las 115 libras. Espera que el oponente sea un extranjero.

El hijo del excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López busca adueñarse de la plaza de Caguas, especialmente de cara a la inauguración en 2028 del nuevo coliseo que sustituirá al antiguo Héctor Solá Bezares.

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“El 15 de agosto fue algo bien brutal. Le dimos un show a la gente. Ahora, será mejor que la anterior. Me comentaron que hace tiempo no se vivía una noche así de boxeo en Caguas. Cuando inauguren el coliseo nuevo, que Juanmita sea el evento principal. Vamos a seguir trayendo el boxeo a Caguas como lo hacía Miguel Cotto y mi papá”, comentó.

En la cartelera volverá a pelear su hermana Belisa López de Jesús (3-1-1), quien también triunfó el 15 de agosto.