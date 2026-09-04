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Julirys Guzmán: primera oficial puertorriqueña en un Mundial femenino adulto de FIBA

La boricua está laborando en el torneo en Berlín, Alemania, junto a su compatriota Johnny Batista

4 de septiembre de 2026 - 5:27 PM

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Jurilys Guzmán durante un partido del BSN. (Baloncesto Superior Nacional (BSN))
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Copa del Mundo FIBA 2027 de baloncesto femenino en Berlín, Alemania, cuenta con dos oficiales puertorriqueños en el tabloncillo.

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Johnny Batista y Julirys Guzmán Laureano están entre los 28 árbitros asignados para laborar en el magno evento, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el 13 de septiembre.

En el caso de Guzmán Laureano, es la primera puertorriqueña en trabajar en un Mundial femenino adulto, torneo que celebra su vigésima primera edición. Junto a la moroveña, hay otras siete mujeres oficiales en la competencia.

Guzmán Laureano, con seis años de experiencia como oficial de FIBA, debutó como árbitro en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025. Fue la quinta mujer en fungir como árbitro en la historia del torneo local.

Carmen García, Brenda Liz Otero, Rebecca Dávila y Sonia Maldonado, estas últimas dos activas, también han trabajado en la liga.

A nivel local, Guzmán Laureano también ha pitado en el BSNF y en las categorías menores de la Federación de Baloncesto. Se ha presentado además en Mundiales juveniles (Sub-17 y Sub-19 femeninos), AmeriCup y AfroBasket femenino.

En cuanto a Batista, el ponceño acumula ocho años de experiencia a nivel FIBA. Tuvo el silbato en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Copa del Mundo FIBA 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia. En la NBA, ha estado activo en la Liga de Verano en Las Vegas.

Tags
Mundial de BaloncestoFIBA
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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