Julirys Guzmán: primera oficial puertorriqueña en un Mundial femenino adulto de FIBA

La Copa del Mundo FIBA 2027 de baloncesto femenino en Berlín, Alemania, cuenta con dos oficiales puertorriqueños en el tabloncillo.

Johnny Batista y Julirys Guzmán Laureano están entre los 28 árbitros asignados para laborar en el magno evento, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el 13 de septiembre.

En el caso de Guzmán Laureano, es la primera puertorriqueña en trabajar en un Mundial femenino adulto, torneo que celebra su vigésima primera edición. Junto a la moroveña, hay otras siete mujeres oficiales en la competencia.

Guzmán Laureano, con seis años de experiencia como oficial de FIBA, debutó como árbitro en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025. Fue la quinta mujer en fungir como árbitro en la historia del torneo local.

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Carmen García, Brenda Liz Otero, Rebecca Dávila y Sonia Maldonado, estas últimas dos activas, también han trabajado en la liga.

A nivel local, Guzmán Laureano también ha pitado en el BSNF y en las categorías menores de la Federación de Baloncesto. Se ha presentado además en Mundiales juveniles (Sub-17 y Sub-19 femeninos), AmeriCup y AfroBasket femenino.