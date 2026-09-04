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Exbaloncelista “Papote” Agosto encabeza nueva clase de inmortales en Guaynabo

La sexta ceremonia de exaltación se celebrará el 21 de noviembre

4 de septiembre de 2026 - 4:36 PM

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Papote Agosto (5) frente a Eddie Casiano. (TONY ZAYAS)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN), José “Papote” Agosto, encabeza el grupo de 12 atletas y propulsores que serán exaltados al Salón de la Fama del Deporte de Guaynabo durante su sexta ceremonia de exaltación.

La actividad se celebrará el 21 de noviembre en el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, donde se reconocerá la trayectoria y aportación de figuras vinculadas al desarrollo deportivo de Guaynabo y del país.

Además serán exaltados Valentín Albizu (atletismo); Luis René Alicea (béisbol); José “Pepito” Centeno (béisbol); Carlos Morales (dirigente de baloncesto); Fernando Morales (voleibol); Luis Iván Muñiz (ajedrez); Pedro “Pepo” Valentín (tenis); Nelson Vázquez León (artes marciales); José “Cheché” Sánchez (boxeo) Arcadia “Cayita” Ramos (propulsora); y Liana “Gigi” Vicens (atleta y propulsora).

En la ceremonia también se reconocerán a la atleta Leslianys del Ríos (artes marciales) como Joven Promesa; al periodista Rubén Rodríguez, quien laboró en El Nuevo Día, con el premio “Rafael Bracero Torres” como Periodista Deportivo 2026 y al Equipo de Baloncesto Margarita Janer Palacios 1984, campeones nacionales de escuelas superiores de Puerto Rico.

Clase 2026

José “Papote” Agosto (baloncesto)

Valentín Albizu (atletismo)

Luis René Alicea (béisbol)

José “Pepito” Centeno (béisbol)

Carlos Morales (dirigente de baloncesto)

Fernando Morales (voleibol)

Luis Iván Muñiz (ajedrez)

Pedro “Pepo” Valentín (tenis)

José “Cheché” Sánchez (boxeo)

Nelson Vázquez León (artes marciales)

Arcadia “Cayita” Ramos - (propulsora)

Liana “Gigi” Vicens - (atleta y propulsora)

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BSNGuaynabo
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