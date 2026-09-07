Brutal accidente en el China GT: un auto en llamas y un piloto que arriesgó su vida para salvar a su colega

Las imágenes que recorren el mundo revelan la gravedad del accidente, el milagro que ocurrió a continuación y el acto heroico que le salvó la vida a uno de los pilotos. En el China GT, el británico Ollie Millroy quedó atrapado en una Ferrari que se incendió durante la Carrera 1 en el Circuito Internacional de Shanghái y fue rescatado por Loek Hartog, uno de sus rivales.

El accidente se desencadenó cuando Neil Verhagen, al volante del BMW número 33 de 610Racing, peleaba por la posición con David Chen, que conducía la Ferrari número 37 de Harmony Racing, en la recta previa a la curva 14. El BMW aprovechó la succión del Ferrari y se desvió hacia la derecha, en esa secuencia, dos ruedas del vehículo de Verhagen quedaron sobre el césped, que estaba húmedo, lo que provocó que perdiera estabilidad, después tocara la parte trasera del Ferrari de Chen y ambas máquinas se dirigieron sin control hacia la siguiente horquilla, en donde impactaron contra el Ferrari de AAI Motorsports que conducía Millroy. El coche recibió un golpe lateral y se incendió de inmediato.

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La dirección de carrera inmediatamente mostró la bandera roja y todos los involucrados fueron trasladados al centro médico: Millroy sufrió fracturas en cinco costillas, la clavícula, una mano y un dedo, además de una contusión pulmonar.

Las imágenes posteriores dieron dimensión a la peligrosidad del accidente, ya que desde la cámara del interior del vehículo de Hartog se pudo ver qué sucedió cuando circulaba cerca del lugar con su Porsche de Phantom Global Racing. Cuando vio el incendio se detuvo, bajó del vehículo y corrió hacia la Ferrari al comprobar que Millroy permanecía inmóvil dentro del habitáculo.

El rescate increíble de Hartog

En los videos que circularon en las redes sociales se ve cómo el neerlandés intentó primero acceder por el lado del conductor para sacar a Millroy, pero el intenso calor se lo impidió, después abrió y arrancó la puerta del otro sector, tomó un extintor que le entregó un comisario y consiguió controlar las llamas antes de desabrochar los cinturones y sacar al piloto británico. Hartog necesitó apenas 49 segundos desde que abandonó su auto hasta que consiguió retirar a su colega del interior de la Ferrari.

ถ้าเป็นเรา เราก็ร้องไห้อะ 😭😭😭 เข้าใจคำว่าชีวิตคนปะ คือถ้าเขาเป็นอะไรไป มันจะยื้อชีวิตกลับมาไม่ได้ไง นี่ว่าคุณ Loek Hartog เขาคงทั้งสงสาร ทั้งดีใจ ที่ช่วยอีกฝ่ายออกมาได้อะ



อิ china gt ไปหาดูคลิปบ้าง แล้วช่วยรีบแถลงการณ์แสดงความเป็นคน เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน่อยเหอะ pic.twitter.com/iQkTnnmqRX — 𝐉𝐞𝐫 . 𝐉𝐞𝐬 - 𝐢𝐦𝐲 𓃮 (@jerjes00) September 6, 2026

Tras esa situación el neerlandés relató cómo vivió él todo ese momento de tensión: “Cuando vi un coche envuelto en una gran bola de fuego delante de mí, no hubo realmente una decisión que tomar. Por lo que pude ver, naturalmente creí que el piloto no podía salir por sí solo, así que me detuve, me bajé y me acerqué al coche. Nunca tuve ninguna duda. Fue aterrador y hubo momentos en los que no sabía si alguna vez lograría sacar a Ollie. No se trata de lo que hice, estoy seguro de que muchas personas, en mi posición, habrían reaccionado exactamente de la misma manera”, escribió Hartog, de 23 años, en sus redes sociales.

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Si bien Millroy todavía permanece internado en China, el británico realizó una publicación en su cuenta de Instagram para darle tranquilidad a sus seguidores: “Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche. Recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Algún día contaré esta historia a nuestros tres hijos y también a sus ojos Loek será el mayor superhéroe de la historia. Te debo mi vida”.

También destacó el papel de la seguridad en el automovilismo después de presenciar un impacto de semejante magnitud. “Cuando ves un accidente tan violento y un incendio tan grande, entiendes exactamente lo que importa”, explicó.