De 31 a tres: el drástico bajón de Francisco Lindor en el robo de bases

Francisco Lindor, al parecer, está pensándolo dos veces antes de intentar robarse una base.

El campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York apenas acumula tres bases robadas en cinco intentos en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Dos de esos tres robos ocurrieron en abril, antes de sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda que lo mantuvo fuera de acción durante dos meses.

Desde su regreso, el 20 de junio, Lindor fue retirado en un intento de robo el 21 de julio contra los Brewers de Milwaukee y consiguió una base robada el 7 de agosto frente a los Pirates de Pittsburgh. Desde entonces, no ha vuelto a intentarlo.

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Se trata de una reducción drástica para el cagüeño de 32 años, quien se robó 31 bases en 37 intentos durante la temporada 2025. Con esa cifra igualó la mayor cantidad de su carrera, establecida en 2023, cuando consiguió 31 en 35 oportunidades.

Ese año, además, se convirtió en el cuarto jugador de los Mets en la historia de la franquicia con al menos 20 jonrones y 30 bases robadas en una misma temporada.

En 2024, consiguió 29 robos en 33 intentos.

Fuera de las seis bases que se robó en 2020, una temporada acortada por la pandemia del COVID-19, la cifra más baja de Lindor antes de este año había sido de 10, conseguidas en 14 intentos durante 2021.

Lindor no se ha expresado públicamente sobre la marcada disminución en sus intentos de robo esta temporada, por lo que se desconoce si guarda alguna relación con la lesión en la pantorrilla que sufrió a principios de año.

La baja tampoco se limita al puertorriqueño.

Los Mets están empatados con los Braves de Atlanta en la duodécima posición de la Liga Nacional en bases robadas, con 76 cada uno. En todas las Grandes Ligas, la novena de Queens ocupa el puesto 21.

Los números contrastan con los de 2025, cuando Nueva York terminó quinto en las Mayores con 147 bases robadas.

Juan Soto, la otra estrella de los Mets, también ha reducido considerablemente su producción en ese departamento. El dominicano suma ocho bases robadas esta temporada después de liderar la Liga Nacional en 2025 con 38. Soto también ha lidiado con una lesión en la pantorrilla.

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Otro factor que podría influir en la cautela de Lindor en las bases es su posición en la alineación, justo delante de Soto. La presencia del peligroso bateador dominicano detrás de él podría alterar la manera en que el puertorriqueño y los Mets manejan el riesgo de intentar un robo.

Sin embargo, Soto ha recibido apenas nueve boletos intencionales entre sus 65 bases por bolas esta temporada.

Los Mets ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional con marca de 64-78, cuando restan 20 partidos de la temporada regular. La pobre campaña provocó el despido del dirigente venezolano Carlos Mendoza y llevó a la organización a canjear ocho jugadores a cambio de 12 prospectos antes de la fecha límite de cambios.