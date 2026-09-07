Nolan Arenado guía a los Diamondbacks a la victoria con un jonrón de dos carreras
El estelar tercera base de Arizona pegó el cuadrangular número 22 de esta temporada
7 de septiembre de 2026 - 8:53 PM
7 de septiembre de 2026 - 8:53 PM
Houston - Nolan Arenado conectó un jonrón de dos carreras para guiar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria el domingo de 3-2 sobre los Astros de Houston.
Arizona ganó dos de tres juegos este fin de semana para lograr su primera victoria de serie en Houston desde 2012.
El juego estaba empatado con dos outs en la tercera entrada cuando el jonrón número 22 de la temporada de Arenado puso a los Diamondbacks arriba 3-1.
El cubano Yordan Álvarez le dio a los Astros una ventaja temprana con su cuadrangular solitario al jardín derecho en la primera entrada. Fue su jonrón 38 de la temporada, la cifra más alta de su carrera, y está empatado con el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, como la mayor cantidad en la Liga Americana.
Con un swing, Nolan Arenado le da la ventaja a los Diamondbacks 💪 pic.twitter.com/CfUhVCLxoL— MLB Español (@mlbespanol) September 6, 2026
El venezolano Eduardo Rodríguez (15-5) permitió apenas dos sencillos después del jonrón y ponchó a seis en seis entradas para ayudar a Arizona a mejorar a 8-0 en sus últimas ocho aperturas como visitante.
Kevin Ginkel ponchó a los tres bateadores en la novena para su tercer salvamento.
Peter Lambert (8-8) permitió siete hits y tres carreras, con seis ponches en siete entradas, en la derrota.
El venezolano Altuve se fue de 4-3 el domingo para llegar a 2.499 hits en su carrera de 16 años.
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