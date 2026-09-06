Ryan Sánchez queda a 13 centésimas del récord nacional de Wesley Vázquez
El carolinense registró en Omán el mejor tiempo de su carrera en los 800 metros y por primera vez bajó de 1:44 minutos
6 de septiembre de 2026 - 1:03 PM
6 de septiembre de 2026 - 1:03 PM
Alejado de los reflectores de la Liga Diamante, el carolinense Ryan Sánchez corrió el sábado los 800 metros del Grand Prix de Omán en 1:43.96 minutos, una nueva marca personal que lo coloca a solo 13 centésimas del récord nacional.
World Athletics aún no había oficializado el registro de 1:43.96 hasta la mañana de este domingo. El Grand Prix de Omán es un evento avalado por el organismo internacional, cuenta con categoría Bronce y forma parte de la Gira Continental de World Athletics.
Sánchez nunca había bajado de 1:44 minutos en la prueba. Su mejor registro previo era de 1:44.73, conseguido en 2025.
El tiempo de 1:43.96 lo acerca al récord nacional de 1:43.83, establecido por el retirado corredor orocoveño Wesley Vázquez.
El mes pasado, Sánchez compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde registró 1:47.43 en la final de los 800 metros. Su actuación del sábado en Omán fue 3.47 segundos más rápida que la conseguida en Santo Domingo.
En la prueba de los 800 metros en Omán participaron atletas locales y varios competidores internacionales, entre ellos el boricua. Sánchez llegó a la competencia con el mejor registro entre los inscritos, seguido por un corredor francés acreditado con una marca de 1:45 minutos.
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