José Figueroa concluye sexto en la final de 200 metros de la Liga Diamante

El puertorriqueño José Figueroa concluyó sexto este sábado en la final de los 200 metros de la Liga Diamante en Bruselas, Bélgica, en el Allianz Memorial Van Damme.

Fue la primera oportunidad de Figueroa corriendo por el titulo del prestigioso circuito, en una temporada que ha sido prometedora para el joven de solo 21 años.

Corriendo por el carril tercero, Figueroa terminó la prueba en 20.44 segundos, por debajo de su récord personal de 19.76, que a su vez sigue siendo el mejor de 2026 para él.

El estadounidense Kenneth Bednarek se impuso revalidando el mejor tiempo del año, 19.62 segundos, para colgarse la medalla de oro en la final. Bednarek llegó a la final registrando ese mismo tiempo anteriormente en la temporada.

El sudafricano Sinesipho Dambile lo escoltó a la meta con tiempo de 19.89, y Makanakaishe Charamba, de Zimbabue, completó el podio al arribar tercero con 19.99 segundos.

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Letsile Tebogo, de Botswana (20.01) y Courtney Lindsey, de Estados Unidos (20.09) precedieron también a Figueroa, quien a su vez superó a Timothé Mumenthaler, de Suiza (20.52), y a Reynier Mena, de Cuba (20.90).

Figueroa, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y cuya mejor marca del año es también récord nacional para Puerto Rico, llegó a la final de la Liga Diamante como el tercero mejor del año entre los ocho finalistas.

Kenneth Bednarek, al centro, dominando la final de los 200 metros con el mejor tiempo del año. (Geert Vanden Wijngaert)

Termina así la temporada de Liga Diamante con cuatro apariciones, y cronos de 20.34 en Eugene, Oregón; 20.16 en Lausana, Suiza; 20.32 en Zúrich, Suiza; y el 20.44 del sábado en Bruselas.