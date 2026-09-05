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José Figueroa concluye sexto en la final de 200 metros de la Liga Diamante

El boricua cronometró 20.44 segundos y ahora se dirige a las finales de la Ultimate Championship en Budapest el próximo fin de semana

5 de septiembre de 2026 - 3:23 PM

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José Figueroa cuando corrió y ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en los 200 metros. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El puertorriqueño José Figueroa concluyó sexto este sábado en la final de los 200 metros de la Liga Diamante en Bruselas, Bélgica, en el Allianz Memorial Van Damme.

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Fue la primera oportunidad de Figueroa corriendo por el titulo del prestigioso circuito, en una temporada que ha sido prometedora para el joven de solo 21 años.

Corriendo por el carril tercero, Figueroa terminó la prueba en 20.44 segundos, por debajo de su récord personal de 19.76, que a su vez sigue siendo el mejor de 2026 para él.

El estadounidense Kenneth Bednarek se impuso revalidando el mejor tiempo del año, 19.62 segundos, para colgarse la medalla de oro en la final. Bednarek llegó a la final registrando ese mismo tiempo anteriormente en la temporada.

El sudafricano Sinesipho Dambile lo escoltó a la meta con tiempo de 19.89, y Makanakaishe Charamba, de Zimbabue, completó el podio al arribar tercero con 19.99 segundos.

Letsile Tebogo, de Botswana (20.01) y Courtney Lindsey, de Estados Unidos (20.09) precedieron también a Figueroa, quien a su vez superó a Timothé Mumenthaler, de Suiza (20.52), y a Reynier Mena, de Cuba (20.90).

Figueroa, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y cuya mejor marca del año es también récord nacional para Puerto Rico, llegó a la final de la Liga Diamante como el tercero mejor del año entre los ocho finalistas.

Kenneth Bednarek, al centro, dominando la final de los 200 metros con el mejor tiempo del año.
Kenneth Bednarek, al centro, dominando la final de los 200 metros con el mejor tiempo del año. (Geert Vanden Wijngaert)

Termina así la temporada de Liga Diamante con cuatro apariciones, y cronos de 20.34 en Eugene, Oregón; 20.16 en Lausana, Suiza; 20.32 en Zúrich, Suiza; y el 20.44 del sábado en Bruselas.

Ahora tiene en agenda la final de la Ultimate Championship de World Athletics el próximo fin de semana, del 11 al 13 de septiembre en Budapest, Hungría.

Tags
José FigueroaatletismoFederación de Atletismo de Puerto RicoLiga Diamante
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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