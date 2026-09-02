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José Figueroa asegura su clasificación al Ultimate Championship

El campeón centroamericano competirá en los 200 metros del nuevo evento de World Athletics, que reunirá a figuras como Noah Lyles y Letsile Tebogo

2 de septiembre de 2026 - 12:48 PM

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José Figueroa, al centro, aparece noveno entre los atletas ubicados en puestos clasificatorios mediante el escalafón de los 200 metros. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El velocista José Figueroa aseguró su clasificación en los 200 metros al primer World Athletics Ultimate Championship y sería el único atleta de Puerto Rico en el evento que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Budapest, Hungría.

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El periodo para sumar resultados con miras a la clasificación cierra este martes, 1 de septiembre. World Athletics informó que el escalafón definitivo de atletas elegibles para inscripción mediante la clasificación mundial será el correspondiente al jueves, 3 de septiembre.

Aunque todavía resta la publicación oficial, Carlos Guzmán, jefe técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), explicó a El Nuevo Día que matemáticamente no existe la posibilidad de que otro representante boricua alcance las posiciones necesarias antes del cierre.

Consultado sobre si ya podía afirmarse que Figueroa sería el único atleta de Puerto Rico clasificado, Guzmán respondió: “Así es”.

Figueroa aparece noveno entre los atletas en puestos clasificatorios mediante el escalafón mundial de los 200 metros, según la revisión realizada por la dirección técnica de Fapur.

Los otros atletas puertorriqueños que estuvieron bajo consideración fueron Grace Claxton, en los 400 metros con vallas; Alysbeth Félix, en el salto largo; Eloy Benítez, en los 100 metros; y el relevo 4x400 metros mixto.

Guzmán indicó que ninguno cuenta con la puntuación ni el margen competitivo necesarios para cerrar la brecha antes del vencimiento del periodo clasificatorio.

El técnico también aclaró que, a diferencia de otras competencias internacionales, el Ultimate Championship no establece un máximo de participantes de una misma delegación en las pruebas individuales.

“No hay límites por país”, explicó Guzmán.

Figueroa se medirá con los mejores del mundo

La matrícula de los 200 metros estará limitada a 16 corredores. Entre los atletas con un lugar asegurado se encuentran el botsuanés Letsile Tebogo, campeón olímpico de París 2024, y el estadounidense Noah Lyles, campeón mundial vigente.

El sistema concede invitaciones a los campeones olímpicos de 2024, los monarcas mundiales de 2025 y los ganadores de la final de la Liga Diamante de 2026. Las plazas restantes se distribuyen mediante el escalafón de World Athletics dentro del periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.

Antes de competir en Budapest, Figueroa tiene en agenda la final de la Liga Diamante, que se efectuará el viernes, 4 y sábado, 5 de septiembre en Bruselas, Bélgica.

La final de 200 metros de la Liga Diamante es el sábado. Figueroa es uno de ocho corredores, entre los que se destacan el vigente campeón olímpico Letsile Tebogo, de Botswana, y el estadounidense Kenneth Bednarek, quien posee el mejor tiempo dela temporada con 19.62 segundos.

También están en la final el estadounidense Courtney Lindsey (marca personal de 19.71 segundos), el surafricano Sinesipho Dembile (19.74 segundos en la temporada), el cubano Reynar Mena (19.63 segundos, marca personal), Makanakaishe Charamba, de Zimbabwe (19.88 segundos, marca personal) y el suizo Timothé Numenthaler (20.09 segunfos, marca personal).

El puertorriqueño terminó octavo en la clasificación de los 200 metros del circuito con 10 puntos para obtener su pase a la final.

Figueroa atraviesa la mejor temporada de su joven carrera. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 estableció una marca nacional y récord de la justa de 19.76 segundos en la semifinal de los 200 metros. Posteriormente, conquistó la medalla de oro con tiempo de 19.98 segundos.

Tags
Federación de Atletismo de Puerto RicoatletismoJosé Figueroa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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