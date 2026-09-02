José Figueroa asegura su clasificación al Ultimate Championship

El velocista José Figueroa aseguró su clasificación en los 200 metros al primer World Athletics Ultimate Championship y sería el único atleta de Puerto Rico en el evento que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Budapest, Hungría.

El periodo para sumar resultados con miras a la clasificación cierra este martes, 1 de septiembre. World Athletics informó que el escalafón definitivo de atletas elegibles para inscripción mediante la clasificación mundial será el correspondiente al jueves, 3 de septiembre.

Aunque todavía resta la publicación oficial, Carlos Guzmán, jefe técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), explicó a El Nuevo Día que matemáticamente no existe la posibilidad de que otro representante boricua alcance las posiciones necesarias antes del cierre.

Consultado sobre si ya podía afirmarse que Figueroa sería el único atleta de Puerto Rico clasificado, Guzmán respondió: “Así es”.

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Figueroa aparece noveno entre los atletas en puestos clasificatorios mediante el escalafón mundial de los 200 metros, según la revisión realizada por la dirección técnica de Fapur.

Los otros atletas puertorriqueños que estuvieron bajo consideración fueron Grace Claxton, en los 400 metros con vallas; Alysbeth Félix, en el salto largo; Eloy Benítez, en los 100 metros; y el relevo 4x400 metros mixto.

Guzmán indicó que ninguno cuenta con la puntuación ni el margen competitivo necesarios para cerrar la brecha antes del vencimiento del periodo clasificatorio.

El técnico también aclaró que, a diferencia de otras competencias internacionales, el Ultimate Championship no establece un máximo de participantes de una misma delegación en las pruebas individuales.

“No hay límites por país”, explicó Guzmán.

Figueroa se medirá con los mejores del mundo

La matrícula de los 200 metros estará limitada a 16 corredores. Entre los atletas con un lugar asegurado se encuentran el botsuanés Letsile Tebogo, campeón olímpico de París 2024, y el estadounidense Noah Lyles, campeón mundial vigente.

El sistema concede invitaciones a los campeones olímpicos de 2024, los monarcas mundiales de 2025 y los ganadores de la final de la Liga Diamante de 2026. Las plazas restantes se distribuyen mediante el escalafón de World Athletics dentro del periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.

Antes de competir en Budapest, Figueroa tiene en agenda la final de la Liga Diamante, que se efectuará el viernes, 4 y sábado, 5 de septiembre en Bruselas, Bélgica.

La final de 200 metros de la Liga Diamante es el sábado. Figueroa es uno de ocho corredores, entre los que se destacan el vigente campeón olímpico Letsile Tebogo, de Botswana, y el estadounidense Kenneth Bednarek, quien posee el mejor tiempo dela temporada con 19.62 segundos.

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También están en la final el estadounidense Courtney Lindsey (marca personal de 19.71 segundos), el surafricano Sinesipho Dembile (19.74 segundos en la temporada), el cubano Reynar Mena (19.63 segundos, marca personal), Makanakaishe Charamba, de Zimbabwe (19.88 segundos, marca personal) y el suizo Timothé Numenthaler (20.09 segunfos, marca personal).

El puertorriqueño terminó octavo en la clasificación de los 200 metros del circuito con 10 puntos para obtener su pase a la final.