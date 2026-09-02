Ni culpable ni inocente: Tiger Woods enfrenta la justicia por guiar borracho en Florida

Tiger Woods se declaró “no contest” el miércoles ante un cargo de conducción temeraria tras un accidente ocurrido en marzo cerca de su residencia en Florida, donde inicialmente había sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

Woods compareció ante un tribunal del condado de Martin, donde aceptó el cargo reducido. Un juez ordenó la suspensión de su licencia de conducir por cinco años.

Woods, de 50 años, habló poco durante la vista. Antes de esta, permaneció sentado en la mesa de la defensa y miraba hacia las personas presentes en la galería. Llegó al tribunal acompañado de su novia, Vanessa Trump, exnuera del presidente Donald Trump.

Ella se sentó detrás de Woods durante la vista. El golfista abandonó el tribunal sin hacer declaraciones a los periodistas.

Según documentos judiciales, también se declaró “no contest” ante un cargo por negarse a someterse a una prueba y tuvo que pagar los costos judiciales.

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Una declaración de “no contest” no constituye una admisión de culpabilidad, pero significa que el acusado no presentará una defensa ante el cargo. En el sistema de justicia penal, la declaración se trata como una condena.

Woods fue arrestado después de que su vehículo todoterreno chocara con un camión y volcara sobre uno de sus lados en una carretera residencial cercana a la playa, en Jupiter Island. Según un informe del alguacil, los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y observaron señales de posible deterioro de sus facultades.

Woods se sometió a una prueba de alcoholímetro, que arrojó un resultado negativo, pero se negó a realizarse una prueba de orina.

Inicialmente, se había declarado no culpable del cargo de conducir bajo los efectos del alcohol.

Ni Woods ni la persona que viajaba en el otro vehículo resultaron heridos en el accidente, según las autoridades. Sin embargo, de acuerdo con un informe policial, su Land Rover causó daños estimados en $5,000 al camión.

Woods le había dicho a un agente que estaba mirando su teléfono y cambiando la estación de radio cuando chocó contra el camión.

Woods es una de las figuras más influyentes del golf, pero su carrera se ha visto afectada por múltiples cirugías de espalda y rodilla, accidentes automovilísticos y dependencia de medicamentos para el dolor.

A lo largo de los años, Woods ha estado involucrado en cuatro accidentes. Se alejó del circuito profesional de golf después del accidente de 2009 y volvió a ausentarse tras el más reciente. Hasta ahora, no ha regresado a competir en torneos.

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Según documentos judiciales, salió de Estados Unidos para recibir tratamiento en un centro especializado con internamiento.