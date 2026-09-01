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El gesto de Ricky Martin que impulsa el sueño olímpico de Yariel Soto

El campeón de decatlón en Santo Domingo 2026 agradeció el respaldo del artista boricua a la campaña que financia su preparación deportiva

1 de septiembre de 2026 - 2:22 PM

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Yariel Soto fue uno de los atletas que ganó oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El cantante puertorriqueño Ricky Martin realizó una aportación a la campaña de GoFundMe del decatleta Yariel Soto, quien busca recaudar fondos para continuar su preparación al más alto nivel con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Soto, natural de Hatillo y recién coronado campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dio a conocer la aportación mediante una publicación en sus redes sociales. El atleta compartió una captura en la que aparece el nombre del artista entre las personas que han respaldado la iniciativa.

No se divulgó la cantidad donada por Martin.

“Un honor recibir este apoyo de una figura tan grande para Puerto Rico y el mundo. Alguien que lleva nuestra bandera en alto y continúa apoyando a su pueblo. Gracias de corazón por creer en mi sueño y por el ejemplo que representas”, escribió Soto en la publicación en la que se escucha el tema “Pégate” cantado por el intérprete boricua.

El respaldo del artista se produce semanas después de que Soto conquistara la medalla de oro en el decatlón de Santo Domingo 2026, prueba que dominó con un total de 7,884 puntos. El resultado representó una mejoría con relación a los Juegos de San Salvador 2023, en los que obtuvo el bronce con 7,762 unidades.

La campaña de GoFundMe, titulada From Hatillo to the 2028 Olympic Games: Yariel Soto Torrado, tiene una meta de $30,000 y ya ha superado los $20,000 en aportaciones.

En la descripción de la recaudación, Soto explica que, tras graduarse de la Universidad de Arkansas en 2024 —donde fue tres veces All-American en la NCAA—, se trasladó a Portugal para entrenar bajo la dirección de Mario Aníbal.

Premiación del quinteto boricua masculino que ganó el oro mientras sonaba el Himno Nacional de Puerto Rico.José Figueroa, Pedro Rivas, Alejandro Rosado y Jarell Cruz muestran su medalla de oro del relevo 4x400 metros.En la foto Jerrold Kerr, del equipo campeón de polo acuático.
1 / 32 | La Borinqueña se pegó en Santo Domingo 2026: un repaso en imágenes a las 34 medallas de oro de Puerto Rico. Premiación del quinteto boricua masculino que ganó el oro mientras sonaba el Himno Nacional de Puerto Rico. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Los fondos ayudarán a sufragar gastos relacionados con viajes internacionales, campamentos de entrenamiento, fisioterapia, atención médica, tratamientos de recuperación y equipo deportivo.

El decatlón reúne diez pruebas distribuidas durante dos días y exige que los atletas compitan en carreras de velocidad y resistencia, saltos, lanzamientos y eventos con vallas.

“Mi sueño es seguir representando a Puerto Rico con honor, clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028 y traer orgullo a toda la isla”, expresó Soto en la campaña.

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atletismoFederación de Atletismo de Puerto RicoRicky MartinJuegos Olímpicos Los Ángeles 2028Los Ángeles 2028
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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