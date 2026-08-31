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Steven Moreno se corona campeón U19 en Guatemala con apenas 16 años

El puertorriqueño, número 23 del mundo en el escalafón juvenil, derrotó por 4-1 al dominicano Ramón Vila para completar una ruta de cinco victorias

31 de agosto de 2026 - 6:23 PM

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Steven Moreno comenzó su participación con una contundente victoria por 4-0 sobre el guatemalteco Diego Suchite. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El puertorriqueño Steven Moreno se proclamó campeón de la categoría U19 del ITTF-Americas Youth Championships 2026, celebrado en Guatemala, tras derrotar el domingo por 4-1 al dominicano Ramón Vila en el partido final.

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Moreno alcanzó el campeonato con apenas 16 años, por lo que todavía tendrá varias temporadas para continuar compitiendo en la categoría U19.

El tenimesista boricua, quien ocupa actualmente el puesto 23 del escalafón mundial juvenil masculino de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), completó una ruta de cinco triunfos ante rivales de diferentes países.

Moreno comenzó su participación con una contundente victoria por 4-0 sobre el guatemalteco Diego Suchite. En la segunda ronda superó por 4-2 al peruano Keiji Takeda para avanzar a los cuartos de final.

En esa etapa, despachó por 4-1 al brasileño Davi Fujii, antes de imponerse por 4-2 al estadounidense Daniel Tran en las semifinales.

Ya en el encuentro por el campeonato, Moreno dominó 4-1 a Vila para subir a lo más alto del podio.

El resultado representa otro logro importante dentro de la ascendente carrera internacional del puertorriqueño, quien viene de conquistar tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tags
Tenis de mesaFederación Puertorriqueña de Tenis de Mesa
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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