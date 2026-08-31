Steven Moreno se corona campeón U19 en Guatemala con apenas 16 años

El puertorriqueño Steven Moreno se proclamó campeón de la categoría U19 del ITTF-Americas Youth Championships 2026, celebrado en Guatemala, tras derrotar el domingo por 4-1 al dominicano Ramón Vila en el partido final.

Moreno alcanzó el campeonato con apenas 16 años, por lo que todavía tendrá varias temporadas para continuar compitiendo en la categoría U19.

El tenimesista boricua, quien ocupa actualmente el puesto 23 del escalafón mundial juvenil masculino de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), completó una ruta de cinco triunfos ante rivales de diferentes países.

Moreno comenzó su participación con una contundente victoria por 4-0 sobre el guatemalteco Diego Suchite. En la segunda ronda superó por 4-2 al peruano Keiji Takeda para avanzar a los cuartos de final.

En esa etapa, despachó por 4-1 al brasileño Davi Fujii, antes de imponerse por 4-2 al estadounidense Daniel Tran en las semifinales.

Ya en el encuentro por el campeonato, Moreno dominó 4-1 a Vila para subir a lo más alto del podio.