“Necesitaba ese batazo”: Heliot Ramos despierta con el madero en Nueva York

El boricua Heliot Ramos llevaba semanas esperando un momento como el que vivió el domingo.

Ramos conectó su primer jonrón desde que llegó a los Yankees de Nueva York y lo hizo en uno de los escenarios de mayor rivalidad en las Grandes Ligas, al disparar un cuadrangular de tres carreras en la victoria por 16-1 sobre los Red Sox de Boston.

El batazo llegó en la quinta entrada y formó parte de un ataque de cinco anotaciones de los Yankees. Para Ramos, sin embargo, significó mucho más.

“Soy una persona emocional. Me gusta demostrar lo que siente mi corazón, así que se siente bien producir para este equipo y que mis compañeros sientan que pueden contar conmigo”, expresó el jardinero puertorriqueño luego del encuentro en declaraciones recogidas por Yes Network.

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Ramos llegó a Nueva York procedente de los Giants de San Francisco en la fecha límite de cambios del 3 de agosto y había tenido dificultades para producir con su nuevo equipo.

Rompe el hielo con los Yankees

Antes de la jornada del domingo, bateaba de 59-7 en sus primeros 20 partidos con los Yankees. No conectaba un cuadrangular desde el 20 de julio.

Por eso, cuando vio desaparecer la pelota, la emoción se apoderó del jugador.

“Me fui en blanco al recorrer las bases. Necesitaba ese batazo”, reconoció Ramos.

La reacción de sus compañeros tampoco pasó inadvertida para el boricua.

“Todo el mundo me recibió superbién en el camerino al momento del jonrón. Saben lo mucho que he estado trabajando durante estos días. Todos estaban súper felices. Me protegen”, señaló.

Ramos terminó además con su primer partido de múltiples imparables desde que llegó a los Yankees. Su actuación ayudó a Nueva York a mejorar su marca a 78-59 y a colocarse cuatro juegos por delante de Boston (74-63) en la lucha por el comodín de la Liga Americana.

El boricua aseguró que nunca dudó de su capacidad para responder en un escenario de esa magnitud.

“Sé lo que puedo hacer en el gran escenario. No estuve pensando en el jonrón, solo confié en mí. Me encantó”, dijo.

El enfrentamiento contra Boston tuvo, además, un significado particular para Ramos. El jardinero creció siguiendo a algunas de las principales figuras de los Red Sox de principios de siglo.

“Crecí viendo a los Red Sox, a Manny Ramírez, a David Ortiz, así que disfruté la serie contra ellos”, comentó.

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Ramos no fue el único protagonista de la explosión ofensiva de Nueva York. Austin Wells conectó dos jonrones en una octava entrada de nueve carreras, mientras que Paul Goldschmidt y el panameño José Caballero también aportaron a una ofensiva que terminó con 16 anotaciones.

La victoria permitió a los Yankees asegurar la serie particular de la temporada contra Boston al ganar siete de los 13 enfrentamientos, lo que también les garantiza el desempate directo en caso de que ambos clubes terminen la campaña con el mismo récord.

Para Ramos, el domingo representó una muestra de lo que espera aportar durante el tramo final de la temporada.

“Me siento agradecido de estar aquí. Nuestra ofensiva es muy buena. Al final del día, si nos mantenemos juntos, seguiremos mejorando”, expresó.

Y con septiembre por comenzar, el objetivo está claro.

“Queremos asegurar nuestro boleto a los playoffs y lograr el objetivo”, concluyó.