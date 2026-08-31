Novak Djokovic se despide del Abierto de Estados Unidos entre dudas sobre su futuro

Novak Djokovic se despidió con la mano, formó un corazón con las manos y lanzó besos al público mientras salía de la cancha dentro del estadio Arthur Ashe, entre una ovación de pie.

Entre quienes aplaudían de vuelta estaban Stefan, el hijo de 11 años de Djokovic, mientras que su hija Tara, de 8, se cubría los ojos y metía en una bolsa que llevaba colgada al hombro su peluche de orejas caídas.

Ya de regreso en la cancha, Djokovic llevaba colgadas de los hombros sus dos bolsas negras: una con sus raquetas y la otra con más equipo.

Tras su derrota en primera ronda ante el argentino Mariano Navone en el Abierto de Estados Unidos la noche del domingo, queda por ver si Djokovic, de 39 años, volverá a sacar esas bolsas a una cancha para disputar otro partido profesional.

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La derrota por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 marcó la eliminación más temprana de Djokovic en un Grand Slam en dos décadas —desde el Abierto de Australia de 2006— y la primera vez que perdió su partido inaugural en el Abierto de Estados Unidos.

Poseedor del récord masculino de 24 títulos de Grand Slam en individuales, Djokovic ahora acumula tres años consecutivos sin ganar un major.

Problemas físicos

Quizá aún más preocupante que su registro —que, por lo demás, se ha mantenido bastante competitivo desde su último título de Grand Slam en el US Open de 2023— es que Djokovic ha batallado de manera constante con problemas físicos este año.

Después de llegar a la final del Abierto de Australia para comenzar la temporada, Djokovic jugó poco debido a una lesión en el hombro derecho. Luego pareció debilitado por una ola de calor en París en una derrota a cinco sets ante el brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda del Abierto de Francia.

“Al final del partido apenas podía mantenerme en pie”, manifestó Djokovic después de caer ante Fonseca.

Djokovic se reanimó para alcanzar las semifinales en Wimbledon y luego volvió a sufrir este mes en el Abierto de Cincinnati, cuando fue derrotado por el argentino Thiago Tirante, número 50 del ranking, en su partido de debut.

Tras la derrota ante Tirante, Djokovic indicó que una condición de salud no especificada le dificultaba jugar con clima caluroso y húmedo.

“Es algo que, lamentablemente, vengo arrastrando prácticamente en todos los partidos de este año: vómitos, un problema serio”, dijo Djokovic. “Muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor. … Los nervios y todo lo que implica lo empeoran”.

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Los problemas de Djokovic ante Navone comenzaron a mitad del primer set, cuando pareció estar luchando con el calor y la humedad. Djokovic se adelantó al inicio del primer set, pero Navone recuperó el servicio antes de que el partido se detuviera brevemente para cerrar el techo debido a una llovizna.

Mientras Djokovic estaba sentado en su silla durante la pausa, no dejaba de mover una bolsa de hielo por la cara, la cabeza y el cuello.

Navone ganó el primero en un desempate y, con el tiempo, las cosas empeoraron mucho para Djokovic, quien vomitó al menos una vez y más tarde pareció sufrir calambres cuando se agarró el pie izquierdo. Djokovic tragó pastillas que le llevó un médico y recibió masajes en la parte baja de la espalda durante un tiempo muerto médico entre el cuarto y el quinto set, y hizo muecas tras varios golpes.

Djokovic cometió 70 errores no forzados en una actuación dolorosa que terminó unos minutos antes de la medianoche.

“Todo mi cuerpo empieza a colapsar, básicamente calambres y dolor. Sí, al final la espalda se rindió y el hombro, y no pude cerrarlo”, indicó Djokovic.

Lo siguiente

¿Hacia dónde va Djokovic a partir de aquí? Aunque no ha hablado abiertamente de un retiro inminente, un último gran intento en el Abierto de Australia —el torneo de Grand Slam que ha ganado un récord de 10 veces— en enero sería un escenario apropiado para una despedida final.

O podría seguir compitiendo hasta bien entrados los 40.

Al fin y al cabo, Djokovic ha llegado a dos finales de Grand Slam y a seis semifinales en los últimos tres años.

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“Siento que cuando estoy sano, todavía puedo jugar como un jugador del top cinco, todavía puedo competir al más alto nivel”, señaló Djokovic tras su derrota en semifinales ante Jannik Sinner en Wimbledon este año.

Los problemas físicos de Roger Federer y Rafael Nadal

Djokovic es el último hombre que aún compite entre los Tres Grandes que dominaron el deporte en las últimas dos décadas.

Roger Federer (rodilla) y Rafael Nadal (cadera) también lidiaron con problemas físicos antes de retirarse en 2022 y 2024, respectivamente. Federer tenía 41 años cuando se detuvo y Nadal tenía 38.

Los 24 títulos grandes de Djokovic son dos más que los 22 de Nadal y cuatro más que los 20 de Federer. Esas cifras llevan a algunos a considerar a Djokovic como el ‘GOAT’ del tenis.

“Está bien. Ha hecho algo increíble”, dijo Federer la semana pasada. “Es asombroso lo que ha podido hacer y todavía ahora. Yo habría pensado que quizá estaba llegando a un punto en el que, de repente, veríamos un declive mucho mayor”.