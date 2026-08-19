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Nick Kyrgios da positivo por cocaína y queda suspendido del tenis

El australiano reconoció su consumo y asumió la responsabilidad por el resultado del control realizado en junio

19 de agosto de 2026 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nick Kyrgios, durante un partido en el Abierto de Miami. El exfinalista del torneo enfrenta una suspensión provisional tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje realizado en junio. (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios reveló el miércoles que dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente del tenis.

El australiano, de 31 años, cayó ante Novak Djokovic en la final individual de 2022. Ahora ocupa el puesto 919 del ranking tras una serie de lesiones. Kyrgios publicó los detalles del caso en redes sociales.

“Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió hablando de un torneo menor disputado en junio. “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”.

La cocaína está prohibida como sustancia dopante durante los torneos, aunque se pueden aplicar sanciones más bajas cuando se consume fuera de competición.

Kyrgios afirmó que le costaba asimilar que estaba cerca del final de su carrera después de dos años de lesiones.

A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, manifestó.

Kyrgios recibió una invitación para jugar dobles en Wimbledon el mes pasado y perdió en primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) procesará el caso y dijo que la muestra fue tomada el 22 de junio y que el resultado positivo se confirmó el 17 de julio, después de que Kyrgios jugase en Wimbledon.

La ITIA añadió que se le aplicó una suspensión provisional obligatoria el 4 de agosto y que Kyrgios no la ha apelado.

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TenisCocaínaAustralia
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