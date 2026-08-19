Paliza histórica: Brewers vence 22-0 a los Mariners

Milwaukee - Los Brewers de Milwaukee igualaron el récord de la era moderna de la mayor blanqueada, al derrotar a los Mariners de Seattle, 22-0, el martes por la noche, gracias a jonrones de tres carreras de Christian Yelich, David Hamilton y Luis Lara, y un cuadrangular de dos carreras de Jake Bauers.

Los Brewers, el mejor equipo de las Grandes Ligas (78-48), igualaron un récord de la franquicia en carreras anotadas en un juego. Desde 1901, las únicas victorias anteriores de 22-0 fueron de Pittsburgh sobre los Cubs de Chicago, anfitriones del partido, el 16 de septiembre de 1975, y de Cleveland sobre los Yankees de Nueva York el 31 de agosto de 2004.

Bauers anotó la primera carrera de los brewers de forma espectacular. Conectó un doble con dos outs en la primera entrada contra Bryce Miller (4-7). William Contreras conectó un sencillo, y el tiro del jardinero izquierdo Randy Arozarena al plato superó fácilmente a Bauers, quien golpeó el guante del receptor Cal Raleigh al deslizarse. Raleigh dejó caer la pelota y Bauers se lanzó de vuelta al plato.

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El jonrón de Yelich puso el marcador 6-0 en la quinta entrada. Hamilton conectó otro jonrón en la sexta para ampliar la ventaja a 9-0, y el jonrón número 22 de Bauers, más tarde en la misma entrada, puso el marcador 11-0.

Milwaukee anotó nueve carreras en la octava entrada contra el infielder de los Mariners, Leo Rivas, incluyendo el jonrón de Lara, el primero de su carrera.

Kyle Harrison (10-3), quien permitió ocho carreras (tres limpias) en 4 2/3 entradas en su apertura anterior, limitó a los Mariners a dos hits en cinco entradas. Shane Drohan trabajó dos entradas, Grant Anderson lanzó la octava y el receptor Gary Sánchez completó el juego de cinco hits, permitiendo dos hits en la novena mientras lanzaba varios pitcheos por debajo de las 40 mph.