¿Jugará Nate Santos con Ponce en 2027? Su llegada dependerá de la NBA

Los Leones de Ponce no tendrán prisa en tener en cancha al delantero Nate Santos para la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El canastero de 6′7″ pies fue adquirido el mes pasado vía cambio de los Piratas de Quebradillas. Los corsarios recibieron al también delantero Jordan Murphy.

Santos, de 24 años, fue tercera selección de los Piratas en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso de 2025. No ha debutado en el torneo local.

“Sabemos que tenemos los derechos de un gran talento. Si puede o no puede llegar este año (2027) va a depender de la NBA”, dijo Gerardo “Jerry” Misla, apoderado de los Leones a El Nuevo Día.

“Si la NBA no es ahora, juega G-League y después está disponible pues obviamente haremos todo lo posible por tratar de convencerlo de que venga a Ponce. Es un jugador de alto nivel. Estamos claro que su mente es llegar a la NBA y eso hay que respetarlo”, agregó.

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Santos comparte el agente del importado Brady Manek, quien reforzó a los selváticos en las últimas dos temporadas.

Santos viene de jugar en la liga de desarrollo de la NBA, la G-League, con los Wolves de Iowa. Allí promedió 10.5 puntos, 3.6 rebotes y 1.2 asistencias por partido, con un 39% en tiros de tres puntos durante la temporada regular.

Posteriormente, en el NBA Summer League con los Timberwolves de Minnesota, tuvo media de 13.4 puntos y 3.4 rebotes en cinco partidos, incluyendo un 51.5% desde la línea de tres puntos.

El egresado de la Universidad de Dayton se espera que vuelva a la liga de desarrollo con Iowa.

La adquisición de Santos es parte de la restructuración de los Leones, subcampeones de 2025 y que quedaron eliminados en la final de Conferencia B este año contra los Santeros de Aguada.

Murphy fue parte de la apuesta de Ponce en las últimas cuatro temporadas. Segunda selección en primera ronda en 2019, fue Novato del Año en 2021. En 2025, ganó Regreso del Año.

En el trayecto, tuvo percances de lesiones, además de quedar un año fuera por una suspensión debido a dopaje.

“Es una movida de lo que se está queriendo hacer. No fue fácil salir de Jordan. Una buena relación. Escogerlo también fue un riesgo. Lo convencimos y vino. Ya después de seis años quizá uno dice hay que intentar nuevas cosas y él también. Creo que ambos necesitamos escenarios diferentes. Hablamos y todo bien. Se le desea lo mejor. Es un asunto de que queremos irnos con un estilo diferente”, indicó Misla.

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Además de Santos, Ponce cuenta con los derechos del armador de ascendencia puertorriqueña Trent Frazier, tercer selección de primera ronda en 2023. Tampoco ha hecho su debut en el BSN.

Los Leones tendrá el tercer turno de primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2027. Anticipan más cambios durante la temporada muerta.