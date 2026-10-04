¿Fue o no jonrón? El techo protagoniza una insólita jugada que salva a Milwaukee

Milwaukee - William Contreras conectó un jonrón que rompió el empate en la séptima entrada y los Brewers de Milwaukee resistieron apenas para superar el sábado 3-2 a los Padres de San Diego en el primer juego de su serie divisional de la Liga Nacional.

En una jugada insólita y clave en el noveno inning, lo que parecía un jonrón de Ty France para dar la ventaja a los Padres impactó el techo del American Family Field y cayó en el guante del jardinero venezolano Jackson Chourio para un out.

San Diego tenía a un corredor en primera con un out en la novena, cuando France conectó su elevado enorme que golpeó una baranda en el techo antes de que Chourio lo atrapara en territorio bueno, sobre la pista de advertencia del jardín izquierdo.

Según las reglas de terreno del estadio, cualquier bola bateada que golpee el techo o uno de sus cables en territorio bueno (no de foul) es una pelota buena que puede ser atrapada para un out. Por ello, la atrapada de Chourio retiró a France.

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Los Padres impugnaron sin éxito, al alegar que el batazo de France había sido foul.

“En la reunión de umpires de hoy bromeamos al preguntar qué pasaría si la pelota impactaba el techo. Y era improbable, pero ocurrió”, dijo el piloto de San Diego Craig Stammen. “Desafortunadamente fue una jugada accidental que nos afectó. Parecía posible que fuera un jonrón. Pero las cosas no salieron bien”.

El batazo de France salió del bate a 105.3 mph con un ángulo de salida de 49 grados. Fue atrapado a 325 pies del plato.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, pensó que la pelota se habría ido de foul con efecto si no hubiera rebotado en el techo.

“Iba a ser foul, seguro. Estoy parado justo sobre esa línea”, afirmó Murphy. “Pero con un bateador con tanto talento, a ellos les habría gustado tener a ese bateador de vuelta ahí con otro strike”.

Jackson Merrill conectó luego un elevado al jardín derecho para que el juego terminara.

Chourio conectó también un jonrón de dos carreras. Los Brewers ganaron por 16ª vez en 19 juegos.

San Diego perdió apenas por cuarta vez en sus últimas 24 presentaciones, pese a sacar del juego al as de Milwaukee, Jacob Misiorowski, después de cuatro entradas.

Ty France, de los Padres de San Diego, conversa con William Contreras, de los Brewers de Milwaukee, sobre su batazo que impactó un cable cerca del techo durante la novena entrada. (Chris Carlson)

Esta serie al mejor de cinco continúa el domingo con un duelo de lanzadores. Michael King, de San Diego (12-10, 3,21 de efectividad), choca con Logan Henderson(11-3, 2,47).

Contreras apenas había bateado de 20-1 contra los Padres esta temporada antes de conseguir el hit más importante del juego con cuenta de 3-2 ante el cubano Adrián Morejón. Mientras su batazo de 406 pies superaba la verja entre el jardín derecho y el central, el pelotero tres veces elegido al Juego de Estrellas se giró para mirar hacia el dugout de Milwaukee y celebrar frente a sus compañeros.

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El venezolano se unió a Willson Contreras, de Boston, para convertirse en el quinto par de hermanos que conectan jonrón en la misma postemporada, según el Elias Sports Bureau. Los otros son Ken y Clete Boyer (1964), los boricuas Sandy Jr. y Roberto Alomar (1997), Stephen y J.D. Drew (2007), así como Bo y Josh Naylor (2025). Willson Contreras conectó jonrón en el segundo juego de la derrota de Boston ante los Yankees de Nueva York en la serie de comodines de la Liga Americana.