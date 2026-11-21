La puertorriqueña Camila Franco Nazario conquistó la medalla de oro en el XI Campeonato Mundial de Para Taekwondo 2026, celebrado en Muju, Corea del Sur, y se convirtió en la primera atleta de la isla en obtener una presea en este certamen, según confirmó el Comité Paralímpico de Puerto Rico (Copapur).

Franco Nazario se proclamó campeona mundial en la categoría femenina K41 de menos de 47 kilogramos al derrotar 2-0 en la final a la turca Sevim Nur Türkmen.

La boricua contó con la dirección del entrenador nacional William Sánchez, quien celebró el resultado y dedicó el triunfo a Puerto Rico.

“Esa victoria se la dedico a Dios y a Puerto Rico”, expresó Sánchez en un comunicado de prensa.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico, Germán Pérez Rodríguez, destacó la importancia del resultado para el desarrollo de la disciplina en la isla.

“La medalla de Camila Franco Nazario es histórica porque no es solo un podio. Es la confirmación de que el para taekwondo puertorriqueño ya compite y gana a nivel panamericano, y que nuestras mujeres están liderando el movimiento”, sostuvo Pérez Rodríguez.

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El triunfo representa un importante resultado para el programa de para taekwondo de Puerto Rico, que cuenta con el respaldo de COPAPUR y la Federación de Taekwondo en la preparación de sus representantes para competencias internacionales.