¡Por ahí, no! Tatis Jr. roba grand slam a Lindor en Nueva York

Nueva York - Fernando Tatis Jr. le robó un grand slam a Francisco Lindor de Nueva York y conectó dos jonrones, guiando a los Padres de San Diego a una victoria de 5-2 sobre los Mets el martes por la noche.

Tatis conectó el primer lanzamiento de Zac Thornton a 452 pies de distancia, aterrizando en el segundo piso del jardín izquierdo para su cuadrangular número 18 de apertura de su carrera, un récord del equipo. Tatis añadió un bambinazo de dos carreras contra Thornton en la quinta entrada. Acumula 15 jonrones después de comenzar la temporada sin un cuadrangular en sus primeros 238 turnos al bate.

Pero la mayor contribución de Tatis en el juego se produjo en el campo en la segunda entrada, cuando se estiró por encima del muro del jardín derecho y detuvo el posible grand slam de Lindor. Tatis se quedó de pie mirando al frente al aterrizar, dejando a todos momentáneamente confundidos sobre si había atrapado la pelota. Tatis levantó su guante y el lanzador de los Padres, Robbie Ray, levantó los brazos y se puso su propio guante en la cabeza.

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La espectacular atrapada de Tatis se produjo una noche después de que los jardineros de los Mets, Carson Benge y A.J. Ewing, se combinaran para eliminar a tres jugadores de los Padres en el plato.

Ty France impulsó una carrera con un sencillo en la séptima entrada para los Padres, quienes lideran las Grandes Ligas con un récord de 18-6 desde el 24 de julio. Manny Machado conectó su jonrón número 24 de la temporada, un cuadrangular solitario en la novena entrada.

Ray (11-7) permitió tres hits, incluyendo el jonrón de Luis Torrens, y ponchó a cuatro en seis entradas, camino a su primera victoria desde que fue adquirido de los Gigantes de San Francisco en la fecha límite de traspasos. Mason Miller ponchó a dos en la novena entrada y se adjudicó su salvamento número 31.

Luis Robert Jr., de Nueva York, conectó un jonrón en la octava entrada.