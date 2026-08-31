Incertidumbre entre los tresañeros nativos para el Clásico del Caribe

Si las gradas del Hipódromo Camarero vuelven a temblar como lo hicieron en 2021 con la victoria de Tamborero en el Clásico del Caribe, tendrá que producirse un desarrollo tardío de una división de tresañeros nativos que, hasta el momento, ha demostrado poco.

El Clásico del Caribe, que regresa a Camarero el 6 de diciembre, no cuenta por ahora con un candidato boricua que pueda ser señalado como el ejemplar con mayores posibilidades de imitar a Tamborero en el círculo de ganadores.

El Beato surgió el jueves pasado como el principal candidato al vencer en una carrera millera a ganadores de pruebas de la Triple Corona boricua, como Don Octavio, que desmejoró en la carrera, y Bateador, que arribó penúltimo.

El protegido del Establo Los Changos, entrenado por Jason Lisboa, genera esperanzas.

“Nosotros lo hemos llevado con calma. Esperamos llevarlo al Clásico del Caribe. Con estas últimas dos carreras que ha hecho yo espero que esté ahí”, dijo Orlando Rivera, propietario del Establo Los Changos.

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El Beato y su equipo luego de ganar el jueves una carrera preparatoria para el clásico Antonio Fernández Castrillón. (Cortesía/Establo Los Changos)

Hay otro potro que es señalado por varios hípicos, incluso por integrantes del Establo Los Changos, como uno a seguir en la división por el talento que ha demostrado.

Ese es Xander Z, protegido del Establo Sonata, que no participó en las pruebas de la Triple Corona este verano y que este año, en cambio, ha disputado dos carreras por debajo de la milla de distancia. Ganó ambas.

Su propietario, Marc Tacher, manifestó a El Nuevo Día que Xander Z se probará el 27 de septiembre en el clásico Antonio Fernández Castrillón, una carrera millera que sirve como prueba clasificatoria local para el Clásico del Caribe.

“No es un caballo que esté probado”, reconoció Tacher sobre el potro.

“Pero estamos muy confiados de que va a ir muy bien a la distancia por la forma en que se desplaza, por su ‘pedigree’. No creemos que la distancia sea un inconveniente”, agregó Tacher sobre el potro, hijo de Console en Peggy Grieve Me, que suma cuatro primeros lugares y dos segundos en seis presentaciones de por vida.

Pero la división de tresañeros, en términos generales, no ha sido fuerte durante la temporada 2026. No ha surgido un potro dominante. Los principales candidatos se han ganado unos a otros, con ejemplares que luego de imponerse en una carrera han desmejorado en su siguiente presentación.

Incluso, la división se ha visto afectada este año por las consecuencias del medicamento retirado de Camarero por la Comisión de Juegos, el fármaco Hycoat.

Uno de los potros afectados por el fármaco fue El Cura, que figuraba como uno de los principales candidatos en la división de tresañeros hasta que tuvo que ser retirado.

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El Cura se retiró invicto en cinco presentaciones. Ganó dos clásicos como dosañero en 2025, uno de ellos sobre Xander Z y El Beato.

Su entrenador, Edwin Texidor hijo, cree que la situación con el fármaco le ha pasado factura a la división de tresañeros.

“Es penoso porque era un prospecto. Y hubo varios caballos, también hembras que se afectaron. De mala suerte para esta época en que el Clásico va a ser en Puerto Rico. Ya está controlado, pero sí afectó mucho en su momento a los tresañeros”.

Otro de los afectados fue Elsa Pito, entrenado por Raymond Morales, que se ha recuperado de los efectos del Hycoat y suma este año una victoria en una carrera de reclamo. El jueves pasado llegó cuarto en la prueba que dominó El Beato.

“Es un caballo que estuvo en la ‘redada’ del Hycoat. Él fue uno de ellos. Fue operado. Se le limpiaron las coyunturas y gracias a Dios salió bien. Se ha llevado con calma”, destacó Morales.

Otras divisiones están mejor posicionadas dentro de la hípica boricua para la Serie Hípica del Caribe, que, además del Clásico del Caribe, tiene en calendario pruebas para hembras mayores e importados.

La división de tresañeros tiene tres meses para ponerse al día antes del Clásico del Caribe.