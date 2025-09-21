Opinión
21 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
El Cura “bendice” a Xander Z en la meta del Puerto Rico Futurity

El potro entrenado por Edwin Texidor, hijo, mantuvo su dominio en la división de dosañeros nativos

21 de septiembre de 2025 - 7:21 PM

Imagen de archivo de una carrera en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Canóvanas - El Cura vino de atrás en la recta final para superar por la nariz a Xander Z en el clásico Puerto Rico Futurity, que fue un carrerón este domingo en la tarde en el Hipódromo Camarero.

Dicho evento fue el primer clásico del año para nativos dosañeros.

El Cura sigue invicto, ahora en tres presentaciones, luego del clásico a 1,200 metros de distancia y con $92 mil en premios.

El Beato llegó a un cuerpo de El Cura y Xander Z en el tercer lugar.

Como favorito de la carrera, El Cura no defraudó a su equipo de trabajo: el establo AJJ Racing, el entrenador Edwin Texidor, hijo, y el jinete Nicky Figueroa.

“Esta era la prueba de fuego para El Cura y estaba listo para guerrear con ellos. Lo demostró”, dijo Texidor, hijo, a El Nuevo Día, quien le dio mérito a Xander Z y su entrenador Ramón Morales.

“Esta vez, El Cura le dio ‘la bendición’ a Xander Z”, agregó.

Xander Z y El Cura partieron por los carriles externos en la prueba con 10 ejemplares. El Cura corrió detrás del paso de Xander Z, que estuvo cerca de la punta en los primeros metros.

Y cuando entraron a la recta final, con Xander Z en ventaja de dos cuerpos y Juan Carlos Díaz en su lomo, Figueroa le exigió de ambas manos a El Cura, que respondió en los 200 metros finales y agarró a Xander Z en la llegada para ganar por la nariz.

“En la recta, cuando faltaban 400 metros, no digo (que llegaba a tiempo), porque Juan Carlos Díaz todavía tenía caballo (Xander Z). Pero faltando 150, 100 metros sí sentía que lo ‘cachaba’”, manifestó Figueroa, apodado ‘La Navaja’.

Xander Z, que estaba acompañado del campeón que le da el nombre Xander Zayas, vendió cara su derrota. El del Establo Sonata, entrenado por Morales y montado por Díaz, demostró por qué había ganado su última presentación.

Díaz movió a Xander Z al comenzar la curva y estuvo en punta al iniciar la recta final. Pero fue ‘cazado’ por El Cura en los metros finales y por los carriles externos.

El Beato también hizo una buena carrera para el tercer lugar. Entró en la recta final en contención junto a Xander Z y El Cura y se quedó sin pista para poder alcanzarlos.

