Jeremy de León cierra su etapa en el Real Madrid Castilla y pasa al Sant Andreu

El futbolista boricua Jeremy de León ya no forma parte del Real Madrid Castilla, que acordó el traspaso del talentoso jugador al Sant Andreu, en la ciudad de Barcelona, se informó este lunes.

De León, un extremo derecho de 22 años, es uno de los principales exponentes de Puerto Rico en el fútbol profesional y llegó a estar cerca del primer equipo del Real Madrid, con el que fue invitado a entrenar y viajó a la final de la Champions League de 2024.

El puertorriqueño se expresó con emoción sobre su salida de los 15 veces ganadores de la Liga de Campeones.

“Hay despedidas que uno nunca está preparado para escribir”, publicó en Instagram. “Desde que todo empezó en Puerto Rico soñaba con ponerme esta camisa. Siempre ha sido el club de mi corazón y poder hacerlo realidad fue un privilegio que nunca dejaré de agradecer. Mentiría si dijera que no duele. Duele cerrar una etapa en el club que siempre soñé representar, duele dejar un lugar que significó tanto para mí”, escribió.

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“Aun así, nadie podrá quitarme el orgullo de haber defendido este escudo y de haber formado parte del mejor equipo del mundo. Eso me acompañará toda la vida. Y si hay algo que me hace sentir especialmente orgulloso de todo este camino, es poder mirar atrás y pensar que aquel niño de Puerto Rico que soñaba con llegar hasta aquí lo logró”, añadió en su mensaje.

De León militaba con el Castilla, filial del conjunto merengue que compite en la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español. También vio acción brevemente con el Hércules, con quienes aportó cuatro asistencias sin goles.

El Sant Andreu también compite en la Primera Federación.

El jugador espera continuar sirviendo de ejemplo para el fútbol boricua, como también lo hace su compañero de la Selección Nacional Leandro Antonetti, quien dio el salto desde España a la máxima categoría de Portugal y ha comenzado a dejarse sentir.

“Espero que mi historia sirva para que muchos niños de mi isla vean que sí se puede. Que no importa de dónde vengas, lo lejos que parezca el sueño o cuántas veces te digan que es imposible. Sueñen en grande. Crean en ustedes mismos y nunca dejen que nadie les diga hasta dónde pueden llegar. Ustedes también pueden llegar a lugares que hoy quizás ni siquiera imaginan”, escribió.