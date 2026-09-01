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Yadier Molina es elegido al Salón de la Fama del Béisbol Latino

El exreceptor puertorriqueño encabezó junto a Albert Pujols la votación y será exaltado en diciembre en Caguas

1 de septiembre de 2026 - 1:14 PM

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Yadier Molina disputó sus 19 temporadas en las Grandes Ligas con los Cardenals de San Luis, con los que conquistó dos títulos de Serie Mundial. (Jeff Roberson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El puertorriqueño Yadier Molina sumará otro reconocimiento a su destacada trayectoria en el béisbol al ser elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

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Molina formará parte de la XIII Clase de Exaltación junto con los dominicanos Albert Pujols y Edwin Encarnación, y el venezolano Magglio Ordóñez. Los cuatro fueron seleccionados en la categoría de Jugadores Contemporáneos y serán exaltados en diciembre de 2026 en Caguas, Puerto Rico, informó el Salón.

El exreceptor de los Cardinals de San Luis encabezó la votación junto con Pujols. Ambos aparecieron en todas las papeletas emitidas por los integrantes del Círculo de Cronistas del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

Ordóñez terminó tercero en la votación y Encarnación ocupó la cuarta posición para completar el grupo de nuevos miembros.

Yadier Molina fue selección de cuarta ronda en el sorteo de novatos de 2000, por los Cardinals.Molina debutó en Grandes Ligas en 2004, cuatro años después de ser seleccionado por San Luis en el draft.Yadier Molina recibe un baño de champán tras la conquista de su segundo campeonato de la Serie Mundial en 2011.
1 / 20 | Reyes de la Receptoría: Yadier Molina, un referente en las Grandes Ligas por su liderazgo tras el plato. Yadier Molina fue selección de cuarta ronda en el sorteo de novatos de 2000, por los Cardinals. - TOM GANNAM

Los cronistas acreditados tomaron en consideración las trayectorias, los méritos deportivos, el impacto histórico y el legado de los candidatos incluidos en la boleta oficial.

“Es un verdadero honor ver cómo nuestro Círculo de Cronistas ha seleccionado, mediante un proceso justo y equilibrado, a una clase que representa la máxima excelencia del béisbol latino en los escenarios más exigentes del juego. Los cuatro nuevos miembros no solo fueron grandes jugadores; también son ejemplos de superación, liderazgo y ciudadanía”, expresó el director ejecutivo del Salón de la Fama del Béisbol Latino, Robinson Paredes, mediante declaraciones escritas.

El primera base de los Cardenals de San Luis Albert Pujols, izquierda, y el receptor Yadier Molina reciben sus premios Guante de Oro antes de un partido de béisbol entre los Cardenals y los Reds de Cincinnati, el sábado 23 de abril de 2011.
El primera base de los Cardenals de San Luis Albert Pujols, izquierda, y el receptor Yadier Molina reciben sus premios Guante de Oro antes de un partido de béisbol entre los Cardenals y los Reds de Cincinnati, el sábado 23 de abril de 2011. (Tom Gannam)

“Cada uno ha utilizado su trayectoria para aportar a sus comunidades desde distintos ámbitos. Nos sentimos profundamente orgullosos de recibirlos en el Salón de la Fama del Béisbol Latino”, agregó.

Una carrera ligada a San Luis

Molina jugó sus 19 temporadas en las Grandes Ligas con los Cardinals, organización en la que se convirtió en una de las figuras más importantes de su generación y se distinguió particularmente por su defensa, liderazgo y manejo del cuerpo de lanzadores.

El receptor doradeño terminó su carrera con 2,168 hits, 176 jonrones y 1,022 carreras impulsadas. Fue seleccionado a 10 Juegos de Estrellas y conquistó nueve Guantes de Oro y cuatro Guantes de Platino.

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Además, sus 2,184 partidos como receptor representan la cuarta mayor cantidad en la historia de las Mayores.

Molina también fue pieza importante de los campeonatos de Serie Mundial conquistados por San Luis en 2006 y 2011.

Su huella se extendió igualmente al “Team Rubio”. Molina representó a la isla en varias ediciones del Clásico Mundial de Béisbol y posteriormente asumió como dirigente del combinado boricua. Obtuvo par de medallas de plata.

Pujols también recibió todos los votos

Pujols, compañero de Molina durante buena parte de sus carreras con los Cardenales, compartió con el puertorriqueño el primer lugar de la votación.

El dominicano disputó 22 temporadas en las Grandes Ligas con San Luis, los Angels de Los Ángeles y los Dodgers de Los Ángeles. Terminó su carrera con 703 cuadrangulares, 3,384 hits y 2,218 carreras impulsadas.

Fue seleccionado a 11 Juegos de Estrellas, ganó tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, dos Guantes de Oro y el premio al Novato del Año en 2001. También formó parte, junto con Molina, de los equipos campeones de los Cardinals en 2006 y 2011.

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BéisbolSalón de la FamaYadier MolinaCardinals de San LuisAlbert Pujols
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