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Puerto Rico vuelve a caer y su panorama mundialista se complica aún más

El Equipo Nacional perdió de visita 80-75 ante Uruguay y cerró la cuarta ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027 con marca de 2-6

1 de septiembre de 2026 - 9:42 PM

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Ethan Thompson (55), de Puerto Rico, defiende a Joaquín Rodríguez (14), de Uruguay. (FIBA)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico reaccionó en el cuarto parcial, pero su empuje no fue suficiente para completar la remontada y cayó el lunes 80-75 ante Uruguay en el Antel Arena, de Montevideo, en el cierre de la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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El Equipo Nacional comenzó el último periodo abajo por nueve puntos, 64-55, y dominó esos 10 minutos por 20-16 para reducir la diferencia final a cinco. Sin embargo, en medio de algunas decisiones arbitrales que generaron inconformidad, los uruguayos resistieron el avance de Puerto Rico y conservaron la ventaja para llevarse la victoria como locales.

Con el resultado, Puerto Rico colocó su marca en 2-6 cuando le restan cuatro compromisos en las eliminatorias mundialistas. Los boricuas también perdieron el jueves por 89-75 frente a Argentina en Mar del Plata.

Uruguay, por su parte, puso su récord en 6-2.

Ethan Thompson encabezó la ofensiva puertorriqueña con 29 puntos, la cifra más alta del encuentro. Bruno Fitipaldo lideró a Uruguay con 20 tantos, seguido por Joaquín Rodríguez, quien agregó 17.

Puerto Rico abrió el marcador con dos puntos de Isaiah Piñeiro. Ambos equipos se mantuvieron cerca hasta que un triple de Fitipaldo, seguido de un canasto de Rodríguez tras un error de Gian Clavell, colocó a Uruguay al frente, 19-15.

Los locales ya no volverían a quedar abajo. Puerto Rico sumó otros cinco puntos durante el resto del primer parcial, pero Uruguay se llevó el periodo por 27-20.

El conjunto boricua ganó el segundo parcial, 17-16, aunque no logró borrar la desventaja y se fue al descanso abajo, 43-37.

En el tercer periodo, la Selección Nacional empató el partido a 43 con un triple de Alfonso Plummer, cuando restaban 9:10 en el reloj. Sin embargo, Gonzalo Iglesias respondió de inmediato con otro canasto de tres puntos que devolvió la ventaja a los locales.

Uruguay retomó el control del encuentro y cerró el parcial al frente, 64-55. Puerto Rico realizó un último intento de remontada durante los 10 minutos finales, pero no consiguió cambiar el desenlace.

De vuelta a cancha en noviembre

La Selección Nacional reanudará su participación el 26 de noviembre como visitante ante Panamá. Tres días más tarde, el 29 de noviembre, recibirá a Uruguay en San Juan.

La última ventana se disputará en febrero de 2027. Puerto Rico enfrentará a Argentina el 26 de ese mes y cerrará el proceso el 1 de marzo contra Panamá. Ambos encuentros están programados para el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

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FIBA AméricasFIBASelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEquipo Nacional de BaloncestoCopa del Mundo FIBA
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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