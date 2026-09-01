Federico Maranges iniciará la temporada de la NFL en el roster de práctica de los Seahawks
El centro boricua se mantendrá por segundo año consecutivo dentro de la organización de Seattle
1 de septiembre de 2026 - 10:46 PM
1 de septiembre de 2026 - 10:46 PM
El centro boricua Federico Maranges comenzará la temporada regular de la NFL en el llamado practice squad de los campeones defensores, los Seahawks de Seattle, informó el equipo.
Maranges, natural de Dorado, fue cortado el domingo del roster de 53 jugadores con el que los Seahawks comenzarán la temporada regular. Ese día venció el plazo para que los equipos de la NFL realizaran sus últimos ajustes de plantilla.
Desde el practice squad, los Seahawks pueden ascender a Maranges al roster activo para que esté disponible para participar en partidos de temporada regular.
Este será el segundo año de Maranges en el practice squad de Seattle, que cuenta con 17 jugadores gracias a una excepción reglamentaria que permite a cada equipo reservar un espacio adicional para un jugador internacional, como es el caso del puertorriqueño.
Our initial 2026 Practice Squad.— Seattle Seahawks (@Seahawks) August 31, 2026
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El boricua, además, estuvo activo en los tres partidos de pretemporada de los Seahawks.
La temporada regular de Seattle comenzará el miércoles, 9 de septiembre, cuando reciba a los Patriots de Nueva Inglaterra.
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