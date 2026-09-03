Puerto Rico enviará seis atletas al Mundial de Ruta y promoverá a Toa Baja como sede para el 2030

Puerto Rico estará representado por seis atletas en el World Athletics Road Running Championships Copenhagen 2026, que se celebrará el 19 y 20 de septiembre en Dinamarca.

La participación tendrá un segundo propósito: conocer la operación del campeonato e iniciar las gestiones para presentar a Toa Baja como posible sede del evento en 2030, informó el secretario general de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR), Carlos Guzmán.

La delegación estará integrada por Arnaldo Martínez y Héctor Pagán, quienes competirán en el medio maratón; Alondra Negrón y Víctor Ortiz, en los 5 kilómetros; y Alessandra Rodríguez y Carlos Vilches, en la carrera de una milla.

“Llegamos a Dinamarca con una delegación comprometida y preparada para representar a Puerto Rico al más alto nivel. Además de competir, esta experiencia nos permitirá conocer de cerca la operación y la logística de un campeonato de esta magnitud y comenzar a encaminar la aspiración de Toa Baja para el 2030”, expresó Guzmán mediante declaraciones escritas.

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El dirigente federativo consideró la visita como un paso inicial para demostrar la capacidad organizativa de Puerto Rico ante la posibilidad de recibir el campeonato dentro de cuatro años.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, indicó que el municipio respaldó económicamente la participación de los atletas y que tendrá representación en el viaje para comenzar a impulsar la posible candidatura.

“Vamos a dar los pasos responsables para que en 2030 Puerto Rico y, especialmente, Toa Baja como la Meca del Fondismo puedan recibir este gran evento”, manifestó Márquez García.

De acuerdo con la información ofrecida durante una conferencia de prensa, el campeonato reunirá a unos 65,000 corredores de élite y aficionados procedentes de más de 120 países.