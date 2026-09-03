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Amanda Serrano despide a Katie Taylor: “Nuestros nombres estarán conectados para siempre”

La campeona puertorriqueña destacó el legado de su histórica rival, quien disputará el sábado la última pelea de su carrera

3 de septiembre de 2026 - 3:43 PM

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Katie Taylor y Amanda Serrano levantan las manos a la conclusión de su tercer pelea el 11 de julio de 2025. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La campeona puertorriqueña Amanda Serrano le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Katie Taylor, su rival en una trilogía que marcó un antes y un después en el boxeo femenino.

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Serrano publicó en sus redes sociales un video en el que lee una carta en inglés mientras se proyectan imágenes de los tres combates que protagonizaron.

“Hola, Katie. Me alegra mucho felicitarte por tu retiro, especialmente después de todas las batallas que hemos librado. Peleamos tres veces y en las tres hicimos historia juntas. Les dimos a los fanáticos peleas que nunca olvidarán”, expresó Serrano.

“Pasamos por los momentos buenos, los malos, los golpes, las controversias y los campamentos de entrenamiento, pero, cuando miro hacia atrás, me siento realmente orgullosa. Estoy orgullosa de que pudiéramos ser parte de algo más grande que nosotras”, agregó.

La campeona de siete divisiones resaltó que su rivalidad demostró lo que las mujeres pueden lograr en el cuadrilátero sin sacrificar el respeto entre ambas.

“Le mostramos a la gente de lo que son capaces las mujeres en este deporte. Demostramos que dos mujeres pueden subir al ring, dejarlo todo allí y aun así marcharse respetándose”, sostuvo la boricua.

Serrano también reconoció el impacto de Taylor en las generaciones que le siguen y su aportación a la búsqueda de mejores oportunidades económicas para las boxeadoras.

“No solo te convertiste en una gran peleadora. Te convertiste en una de las personas que ayudó a abrirles las puertas a las mujeres que vienen detrás de nosotras. Les demostraste a las niñas que pertenecen al boxeo, que pueden soñar en grande, convertirse en campeonas, hacer historia y cobrar como las estrellas que son”, manifestó.

La puertorriqueña incluso recurrió al humor para recordar la intensidad de sus encuentros.

“Eres una mujer muy dura. Lo intenté todo tres veces y, de alguna manera, seguías regresando por más. No sé si eso te hace valiente o simplemente loca”, comentó antes de asumir un tono más serio.

“Compartir ese capítulo de mi carrera contigo ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Así que, Katie, espero que te tomes un momento para mirar a tu alrededor. Te convertiste en campeona, inspiraste a millones, cambiaste el boxeo femenino e hiciste historia. Y, lo más importante, lo hiciste siendo una gran persona”, continuó.

Taylor se impuso oficialmente en los tres enfrentamientos. Ganó por decisión dividida el primero, celebrado en abril de 2022 y convertido en el primer combate femenino en encabezar una cartelera en el Madison Square Garden, de Nueva York. Volvió a vencer a Serrano por decisión unánime en noviembre de 2024, en el AT&T Stadium, y completó la trilogía con una victoria por decisión mayoritaria en julio de 2025, nuevamente en el Madison Square Garden.

En total, ambas compartieron 30 asaltos.

“Gracias por los recuerdos. Gracias por las guerras. Gracias por las cicatrices. Disfruta del retiro. Te lo ganaste. Siempre estaré orgullosa de que nuestros nombres estarán conectados para siempre en la historia del boxeo”, concluyó.

Taylor disputará el sábado su última pelea frente a la invicta francesa Flora Pili en el Croke Park de Dublín, donde intentará despedirse como campeona indiscutida de las 140 libras.

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Amanda SerranoKatie Taylor
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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