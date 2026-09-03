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Adiós a Nike: conoce la nueva marca que vestirá a Puerto Rico hasta 2029

El renovado diseño deja atrás las franjas y apuesta por colores sólidos y estrellas solitarias en los costados

3 de septiembre de 2026 - 4:00 PM

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El uniforme que viste José Alvarado es el primero confeccionado por Capelli Sports, que sustituye a Nike como fabricante de la indumentaria de la FBPUR. (FIBA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Selecciones Nacionales de baloncesto están estrenando una nueva marca de ropa deportiva en los uniformes que han utilizado este verano: Capelli Sports.

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La compañía, con sede en Nueva York y fundada en 2011, sustituye a Nike, que anteriormente vestía a los combinados nacionales.

El acuerdo entre Capelli Sports y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) se extenderá hasta 2029, detalló el presidente federativo, Yum Ramos.

“La ropa es de muy buena calidad. Seguimos trabajando en los diseños. Llegamos a un acuerdo de cuatro años con la marca y estamos muy contentos y agradecidos con ellos”, destacó Ramos a El Nuevo Día.

Ramos no reveló los detalles económicos del contrato. Se limitó a señalar que el acuerdo es “muy bueno” para la FBPUR.

Capelli Sports es una marca mayormente asociada al fútbol. De hecho, vistió a la selección de Cabo Verde en el Mundial de la FIFA 2026. El conjunto africano igualó en la fase de grupos con el eventual campeón, España, y posteriormente cayó 3-2 ante Argentina en los octavos de final.

La marca también llegó a acuerdos con la FIFA para comercializar balones de práctica y para aficionados durante el Mundial de 2026. El balón oficial del torneo, sin embargo, fue fabricado por la marca alemana Adidas.

Ahora, Capelli Sports busca abrirse paso en el mundo del baloncesto mediante acuerdos como el alcanzado con Puerto Rico, que tendrá desde este viernes a su Selección Nacional femenina compitiendo en el Mundial de Alemania 2026.

“No es una marca reconocida en el mundo del baloncesto; viene del fútbol, del rugby. Quieren entrar y estamos muy contentos de que confíen en la Federación para dar a conocer su marca y apoyar el deporte a nivel mundial”, dijo Ramos.

La Federación de Baloncesto de Senegal también mantiene un acuerdo con Capelli Sports.

Un diseño por año

En sus primeros uniformes para Puerto Rico, Capelli Sports ha apostado por colores sólidos y ha eliminado las franjas que formaban parte de la versión anterior confeccionada por Nike. Tanto en los costados de la camiseta como en los pantalones aparecen estrellas solitarias como parte del diseño.

Ramos explicó que los diseños se trabajarán anualmente y reconoció que ese aspecto todavía se encuentra en un proceso de ajustes entre la Federación y la marca. Además, detalló cómo será la dinámica entre ambas partes.

El diseño de los uniformes es una de las áreas que Capelli Sports y la FBPUR buscan mejorar de acuerdo con los gustos de la Federación.
El diseño de los uniformes es una de las áreas que Capelli Sports y la FBPUR buscan mejorar de acuerdo con los gustos de la Federación. (Xavier Araújo)

“Esto va año a año. Todos los años nos van a enviar los distintos diseños”, reveló Ramos, quien agregó que el uniforme actual será utilizado hasta la última competencia de 2026.

“Estamos en el proceso de conocernos, de seguir trabajando y de ir haciendo los ajustes necesarios. La ropa que ha llegado es de muy buena calidad”, sentenció.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFederación de Baloncesto de Puerto RicoNikeBaloncestoModa
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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