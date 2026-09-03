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Todo lo que debes saber del Mundial femenino de baloncesto 2026

Puerto Rico inicia en Berlín su tercera participación en la cita global, que reunirá a las principales figuras y selecciones del planeta

3 de septiembre de 2026 - 11:00 PM

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Tayra Meléndez vuelve a aportar su experiencia y versatilidad a una Selección Nacional con la que ha disputado múltiples competencias internacionales.La veterana armadora Pamela Rosado aporta experiencia y liderazgo en la que será la tercera participación de Puerto Rico en una Copa del Mundo.Denise Solís completó el corte final de Puerto Rico y estará disponible para reforzar la zona de la pintura en Berlín.
1 / 12 | Todo lo que debes saber del Mundial femenino de baloncesto 2026. Tayra Meléndez vuelve a aportar su experiencia y versatilidad a una Selección Nacional con la que ha disputado múltiples competencias internacionales. - Ramon "Tonito" Zayas
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de baloncesto de Puerto Rico iniciará el viernes su tercera participación en la Copa del Mundo FIBA, que tendrá como sede a Berlín, Alemania, en su edición de 2026.

Un total de 16 equipos disputarán el campeonato, que tiene a la histórica potencia de Estados Unidos como campeón defensor.

Inaugurado en 1953 en Chile, el certamen celebrará su vigésima edición.

Formato

Con el torneo nuevamente ampliado a 16 naciones, la fase inicial estará dividida en cuatro grupos de cuatro equipos.

Puerto Rico integra el Grupo C junto a Australia, Bélgica y Turquía.

El Grupo A está compuesto por Japón, España, Malí y la anfitriona Alemania. En el B están Francia, Nigeria, Hungría y Corea del Sur, mientras que en el D figuran Estados Unidos, China, Italia y República Checa.

Los primeros tres conjuntos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. La llave de Puerto Rico se cruzará con la de Estados Unidos.

Junto a las estadounidenses, las puertorriqueñas son las únicas representantes de América.

Juegos y horarios

Las boricuas, decimoterceras en el escalafón mundial de FIBA, debutarán el viernes contra Australia, número tres del mundo, en el Max-Schmeling-Halle, a las 5:30 a.m., hora de Puerto Rico.

Las australianas finalizaron terceras en los Mundiales de 2014 y 2022, y segundas en 2018.

El domingo, Puerto Rico regresará a cancha contra Bélgica, quinta en el mundo, en el Berlín Arena, a las 11:45 a.m., hora de la isla.

Las nuestras cerrarán la fase de grupos el lunes frente a Turquía, número 16 del mundo, a las 5:30 a.m.

Los partidos serán transmitidos por Wapa Deportes.

Equipo boricua

En su tercer Mundial consecutivo, Puerto Rico contará con Jacqueline Benitez, Nina De León, Zada González, Arella Guirantes, Brianna Jones, Imani McGee-Stafford, Tayra Meléndez, India Pagán, Sofia Roma, Pamela Rosado, Trinity San Antonio y Denise Solis.

Rosado y Meléndez son las únicas que han participado en los tres Mundiales.

En su debut mundialista, en España, Puerto Rico finalizó en la decimosexta posición. En 2022, en Australia, las boricuas mejoraron su actuación al terminar en el octavo lugar.

Reinado estadounidense

Estados Unidos irá por su quinta corona consecutiva en el Mundial. En total, lidera el historial con 11 campeonatos.

Fuera de las estadounidenses, solo la desaparecida Unión Soviética, con seis títulos, Brasil y Australia han ganado el certamen.

Las australianas se coronaron en 2006 y las brasileñas en 1994.

Lo mejor de lo mejor

Estados Unidos, con varias debutantes, presenta un núcleo de estrellas de la WNBA encabezado por Napheesa Collier, Chelsea Gray, Caitlin Clark, Paige Bueckers, Angel Reese y Breanna Stewart, entre otras como Sonia Citron.

Otras importantes figuras que dirán presente con experiencia de WNBA son Emma Meesseman (Bélgica), Gabby Williams (Francia), Eziyoda Magbegor (Australia), Mai Yamamoto (Japón), Julie Allemand (Bélgica), Marine Johannes (Francia), Leonie Fiebich (Alemania), Xu Han (China), Megan Gustafson (España), Awa Fam (España), Dorka Juhasz (Hungría), Cecilia Zandalasini (Italia), Leeseul Kang (Corea del Sur), Alexis Peterson (Alemania), Ezinne Kalu (Nigeria), Sika Kone (Mali) y Kennedy Burke (Turquía).

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Mundial de BaloncestoFIBASelección Nacional de Baloncesto femeninoBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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