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Del aprendizaje a su tercer Mundial seguido: Puerto Rico ya sabe lo que es competir entre las mejores

El quinteto de Jerry Batista afina en Berlín los últimos detalles antes de estrenarse el viernes ante Australia

1 de septiembre de 2026 - 5:43 PM

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Pamela Rosado forma parte de una Selección Nacional que disputará en Alemania su tercer Mundial consecutivo. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de baloncesto ya lleva un par de días alojada y entrenando en Berlín, sede del Mundial FIBA 2026, que representa la tercera participación consecutiva de la tropa dirigida por Jerry Batista en el máximo escenario del baloncesto internacional.

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La Selección, que también ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, ya no es extraña a los grandes escenarios. Sin embargo, nunca está de más llegar con tiempo a Berlín, adaptarse a la ciudad y completar allí los últimos detalles de la preparación.

“Llevamos desde el domingo ambientándonos. El hotel... cinco estrellas. Muy bueno. Una localización espectacular; puedes llegar a muchas cosas caminando”, dijo Batista a El Nuevo Día, quien destacó que el equipo ha “maximizado” su tiempo en Berlín entrenando y completando su preparación para el Mundial, que comienza el viernes.

Jugadoras de Puerto Rico celebran con el pase simbólico al Mundial.Tayra Meléndez festeja el boleto al Mundial.Jugadoras boricuas escuchan La Borinqueña.
1 / 31 | Imágenes de un sueño: Puerto Rico clasifica a su tercer Mundial consecutivo femenino FIBA. Jugadoras de Puerto Rico celebran con el pase simbólico al Mundial. - Ramon "Tonito" Zayas

La Selección debuta el viernes ante Australia, vigente medallista olímpica. Puerto Rico tiene marca de 0-2 de por vida frente a las australianas, con el primer enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Puerto Rico llega al torneo con cierta veteranía en este escenario luego de haber participado en los Mundiales de España 2018 y Australia 2022, además de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

También lo hace con metas cumplidas en cada una de esas etapas, aunque sin perder de perspectiva la razón por la que está en Berlín.

Experiencia acumulada

Batista recordó aquel primer Mundial en España, cuando la principal meta era clasificar, decir presente por primera vez y aprender de la experiencia.

Luego reflexionó sobre Australia 2022 y la sensación de crecimiento que produjo no solo conseguir una segunda clasificación consecutiva, sino también avanzar de ronda.

Jerry Batista dirigirá a la Selección Nacional femenina en su tercera participación consecutiva en un Mundial FIBA.
Jerry Batista dirigirá a la Selección Nacional femenina en su tercera participación consecutiva en un Mundial FIBA. (Xavier Araújo)

“La primera vez (2018) que logramos el pase nos sentíamos contentos, satisfechos porque llegas a enfrentarte a ese nivel mundial. Luego de pasar la primera experiencia y recibir bofetadas y darnos cuenta de que ‘esto es lo que es’, pues uno quiere volver a repetirlo para demostrar que mereces estar aquí. Y eso hicimos en el Mundial del 2022. Avanzamos a la segunda ronda. Llegamos entre los mejores ocho. Demostramos”, reflexionó.

De cara a Alemania 2026, Batista evitó establecer como obligación superar lo conseguido en Australia 2022. Reconoce que el Grupo C de la primera ronda posiblemente sea uno de los más exigentes del torneo, sobre todo por la presencia de Australia, que además de ser medallista olímpica ocupa el tercer puesto del ranking mundial, y Bélgica, quinta clasificada del mundo.

Sin renunciar a la posibilidad de seguir avanzando de rondas, Batista recalcó que la Selección está en Alemania para defender el lugar que se ha ganado en el baloncesto internacional y representar al baloncesto femenino de la Monoestrellada.

“En la tercera participación uno lo desea más todavía porque es una bendición estar aquí. La responsabilidad y bendición de estar aquí, de avanzar a este escenario, la tenemos que vivir. Como les dije a las muchachas en Madrid: ‘Nunca vamos a perder de perspectiva para qué estamos aquí’. Ese enfoque siempre debe estar ahí de parte de nosotros. Siempre puedes escoger metas personales, demostrar los quilates, pero la principal meta es representar al país. Ellas saben el compromiso que tenemos”, dijo.

Luego de enfrentar a Australia, la Selección descansará el sábado para regresar a la cancha el domingo ante Bélgica. Cerrará la primera ronda el lunes, 7 de septiembre, frente a Turquía.

Arella Guirantes se unió a la Selección durante los fogueos en Madrid.
Arella Guirantes se unió a la Selección durante los fogueos en Madrid. (Mark Baker)

Puerto Rico llegó a Berlín luego de completar una parada de preparación en Madrid, España, donde disputó tres partidos de fogueo.

El primero estaba pautado ante Mali, pero la selección africana no llegó a tiempo, por lo que Puerto Rico enfrentó a un rival alterno que no era una selección nacional, explicó Batista.

“Lo ganamos cómodo. Pero hicimos cosas que queríamos hacer”, destacó el dirigente.

Puerto Rico también se midió en España a China y consiguió una victoria por seis puntos. Batista explicó que el conjunto asiático no contó con su plantilla completa, aunque sí estuvo presente la espigada Ziyu Zhang, de 7′3″ de estatura.

“Jugamos bien en general. Ellos no tenían a jugadoras que están en la WNBA, pero tenían a la mayor parte de su grupo. Y nosotros no usamos a Jackie (Benítez). Pamela (Rosado) y Tayra (Meléndez) tampoco jugaron por precaución”, detalló Batista.

La preparación concluyó con un fogueo ante Nigeria, en el que Puerto Rico cayó por seis puntos.

“Nos ganaron por seis. Vimos diferentes combinaciones en el juego”, apuntó Batista.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto femeninoMundial de BaloncestoAlemaniaAustraliaFIBA
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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