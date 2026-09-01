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Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:¿El Equipo Nacional está fuera del Mundial? Este es el complicado camino que le queda

Puerto Rico aún tiene una puerta abierta, aunque necesita mucho más que ganar sus próximos cuatro partidos

1 de septiembre de 2026 - 6:47 PM

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Tras la victoria del lunes, Uruguay marcha con marca de 6-2 y 14 puntos, mientras Puerto Rico cayó 2-6 y 10 puntos.Ethan Thompson (con el balón) fue el mejor anotador de Puerto Rico con 29 puntos. Lo defienden Martín Rojas (42) y Santiago Vescovi (25.Puerto Rico reaccionó en el cuarto parcial, pero su empuje no fue suficiente para completar la remontada ante Uruguay.
1 / 10 | ¿El Equipo Nacional está fuera del Mundial? Este es el complicado camino que le queda. Tras la victoria del lunes, Uruguay marcha con marca de 6-2 y 14 puntos, mientras Puerto Rico cayó 2-6 y 10 puntos. - FIBA
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Puerto Rico quedó sin margen de error y deberá ganar sus cuatro juegos restantes para conservar algo de esperanza de clasificar a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFederación de Baloncesto de Puerto RicoBaloncestoYum RamosFIBA
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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