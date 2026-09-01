1 / 10 | ¿El Equipo Nacional está fuera del Mundial? Este es el complicado camino que le queda. Tras la victoria del lunes, Uruguay marcha con marca de 6-2 y 14 puntos, mientras Puerto Rico cayó 2-6 y 10 puntos. - FIBA
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.
¿El Equipo Nacional está fuera del Mundial? Este es el complicado camino que le queda
Puerto Rico aún tiene una puerta abierta, aunque necesita mucho más que ganar sus próximos cuatro partidos
1 de septiembre de 2026 - 6:47 PM