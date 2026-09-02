BSN multó a Ric Elías por comentarios en programa de Molusco TV

El apoderado de los Criollos de Caguas, Ric Elías, recibió una multa de $5,000 por el Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido a los comentarios realizados en el programa de Molusco TV el pasado 7 de agosto.

El director de torneo, Ricardo Carrillo, confirmó la existencia de una resolución contra Elías, aunque no ofreció detalles sobre su contenido.

El Nuevo Día supo que el caso estuvo a cargo de Fernando Quiñones, vicepresidente de la liga. La multa, que no podía ser apelada, fue pagada hace dos semanas. Sin embargo, el BSN no ha hecho público el castigo.

Múltiples llamadas a Quiñones, expresidente del BSN, para conocer detalles de la resolución no fueron respondidas.

La cuenta de Instagram El Quinto Periodo de Yadiell BSN divulgó el miércoles el monto de la multa.

En una entrevista con Jorge “Molusco” Pabón, Elías favoreció un cambio de mando en el BSN, presidido por Ricardo Dalmau desde 2019. El actual contrato de Dalmau vence en 2027.

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“Esto quizás es un poco fuerte, pero creo que Ricardo Dalmau, cuando llegó a la liga, hizo muchas cosas buenísimas. La pandemia y este revivir. Pero, en mi opinión, necesitamos un grupo nuevo que tenga un plan a 10 años, que tenga la oportunidad de forzar a los dueños a hacer cosas, donde el equipo sea el BSN. Tenemos que botar todos los reglamentos porque hay siete y todos se contradicen”, expresó en el programa transmitido por YouTube.

“Tenemos que empezar de cero con un producto que sea bello... tenemos una oportunidad increíble. Tenemos que dejar el pasado. Aquí hay muchas riñas viejas, los favores a todo el mundo, los egos”, continuó.

Elías adquirió en 2023 la franquicia de los Grises de Humacao para revivir a los Criollos de Caguas. Al año siguiente, la franquicia conquistó el campeonato del BSN.