Aroldis Chapman consigue su salvamento número 400 en la victoria de los Red Sox: “Es muy especial”

Baltimore - Mucho después de que la recta del cubano Aroldis Chapman llegara hacia el guante del receptor para terminar el juego, los Red Sox de Boston lo celebraron con un cántico que resonó por todo el clubhouse.

“¡Chappy! ¡Chappy! ¡Chappy!”, gritaron.

Y con razón. Con un lanzamiento de 101 millas por hora que hizo que Christian Encarnacion-Strand abanicara y fallara, Chapman consiguió el salvamento número 400 de su carrera el domingo, al asegurar la victoria de Boston por 3-1 y una barrida de cuatro juegos sobre los Orioles de Baltimore.

El zurdo de 38 años logró su primer salvamento con los Reds de Cincinnati en 2011. En ese momento, nadie imaginaba que Chapman terminaría convirtiéndose en apenas el noveno lanzador en la historia del béisbol en alcanzar la marca de 400 salvamentos.

“Ese era uno de los objetivos personales que tenía para este año”, manifestó Chapman a través de un intérprete.

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Alcanzar los 400 salvamentos y sumar 10 temporadas con al menos 30 —incluidas 33 este año— no fue fácil.

En 2022, Chapman tuvo apenas nueve salvamentos con los Yankees. El patrón continuó en 2023 con Kansas City y Texas, y en 2024 con Pittsburgh.

En ese lapso de tres años acumuló solo 29 salvamentos antes de que Boston lo convirtiera en su cerrador en 2025. Por eso el salvamento del domingo se sintió tan bien.

“Es muy especial”, expresó Chapman. “Hace unos años, perdí mi rol como cerrador. Cuando llegué aquí me dieron la oportunidad de competir por el puesto. Pude ganarlo. (Conseguir 400 salvamentos) era una de las cosas que quería lograr en mi carrera. Hubo un momento en el que no pensé que podría hacerlo”.

El mánager interino de los Red Sox, Chad Tracy, disfruta contar con un lanzador tan confiable al que recurrir cuando el resultado está en juego.

“Me siento afortunado de poder acompañar este recorrido”, comentó Tracy el domingo. “Ahora que lo he conocido y he visto su ética de trabajo, es bastante genial. Excelente”.

Eli White, cuyo jonrón de tres carreras en la segunda entrada dejó a Chapman en posición de cerrar el juego, se mostró encantado de aportar a un hito tan significativo.