Edwin “Sugar” Díaz inicia el domingo su rehabilitación en Triple-A con los Dodgers

El relevista puertorriqueño de los Dodgers de Los Angeles Edwin “Sugar” Díaz comenzará este domingo su proceso de rehabilitación en Triple-A con la novena de Oklahoma City.

El naguabeño se encuentra en la lista de lesionados desde el 18 de agosto debido a una inflamación en el cuello.

El viernes realizó una sesión en vivo contra bateadores en el Dodger Stadium, previo a la victoria 5-3 sobre los Nationals de Washington.

El dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, indicó que Díaz tuvo su mejor presentación hasta la fecha durante esa sesión.

Esta es la segunda estadía del derecho en la lista de lesionados esta temporada. La primera ocurrió después de someterse a una cirugía para remover cuerpos sueltos de su codo derecho, procedimiento que lo mantuvo fuera de acción durante tres meses.

PUBLICIDAD

En 16 apariciones esta temporada, Díaz registra efectividad de 11.85 y ha desperdiciado cuatro oportunidades de salvamento en 11 intentos.

Ante su ausencia, los bicampeones de la Serie Mundial han utilizado a Tanner Scott como cerrador.

El regreso de Díaz será gradual. No se espera que retome de inmediato el puesto de taponero mientras continúa trabajando para recuperar la mecánica de sus lanzamientos, particularmente de su recta.