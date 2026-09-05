Edwin “Sugar” Díaz inicia el domingo su rehabilitación en Triple-A con los Dodgers
El taponero puertorriqueño lleva en la lista de lesionados desde el 18 de agosto por una lesión en el cuello
5 de septiembre de 2026 - 4:18 PM
5 de septiembre de 2026 - 4:18 PM
El relevista puertorriqueño de los Dodgers de Los Angeles Edwin “Sugar” Díaz comenzará este domingo su proceso de rehabilitación en Triple-A con la novena de Oklahoma City.
El naguabeño se encuentra en la lista de lesionados desde el 18 de agosto debido a una inflamación en el cuello.
El viernes realizó una sesión en vivo contra bateadores en el Dodger Stadium, previo a la victoria 5-3 sobre los Nationals de Washington.
El dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, indicó que Díaz tuvo su mejor presentación hasta la fecha durante esa sesión.
#Dodgers Edwin Diaz throwing to hitters again today pic.twitter.com/pXpsklxbtK— Bill Plunkett (@billplunkettocr) September 4, 2026
Esta es la segunda estadía del derecho en la lista de lesionados esta temporada. La primera ocurrió después de someterse a una cirugía para remover cuerpos sueltos de su codo derecho, procedimiento que lo mantuvo fuera de acción durante tres meses.
En 16 apariciones esta temporada, Díaz registra efectividad de 11.85 y ha desperdiciado cuatro oportunidades de salvamento en 11 intentos.
Ante su ausencia, los bicampeones de la Serie Mundial han utilizado a Tanner Scott como cerrador.
El regreso de Díaz será gradual. No se espera que retome de inmediato el puesto de taponero mientras continúa trabajando para recuperar la mecánica de sus lanzamientos, particularmente de su recta.
Díaz, de 32 años y considerado uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas en los últimos años, firmó un contrato de tres temporadas y $69 millones con los Dodgers, que dominan la División Oeste de la Liga Nacional con marca de 84-57 cuando resta menos de un mes de la temporada regular.
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