Adriana Díaz debutará ante la japonesa Honoka Hashimoto en el WTT Champions Macao
La utuadeña llega a esta competencia tras alcanzar las semifinales en sencillos femeninos del WTT Contender Almaty 2026
7 de septiembre de 2026 - 11:25 PM
7 de septiembre de 2026 - 11:25 PM
La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz regresará a la mesa esta semana para participar en el WTT Champions Macao 2026, donde debutará el jueves, 10 de septiembre frente a la japonesa Honoka Hashimoto.
El encuentro formará parte de la ronda de 32 del torneo, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en el Macao East Asian Games Dome, en China. El evento reúne a las mejores 32 competidoras en la rama femenina y los mejores 32 en la masculina y reparte una bolsa total de $800,000 y hasta 1,000 puntos para los ganadores.
El juego de la boricua está pautado para comenzar a la 1:55 a.m., hora de Puerto Rico.
Díaz llega a Macao tras alcanzar las semifinales en sencillos femeninos del WTT Contender Almaty 2026, celebrado en Kazajistán.
La utuadeña cayó 3-1 ante la japonesa Hina Hayata, primera sembrada del torneo y sexta jugadora del escalafón mundial. Hayata se impuso con marcadores de 11-8, 5-11, 11-4 y 11-2.
Díaz también estuvo activa en el torneo de dobles mixtos junto a Ángel Naranjo, donde cedieron en la primera ronda por 3-1 (12-10, 10-12, 8-11 y 7-11) ante los eventuales campeones Maria Panfilova y Evgeny Tikhonov, de Rusia.
El compromiso en Macao representará otro exigente desafío para la puertorriqueña, número 19 del mundo, ante Hashimoto (número 13), reconocida por su estilo defensivo y su capacidad para extender los intercambios.
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