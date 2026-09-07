Adriana Díaz debutará ante la japonesa Honoka Hashimoto en el WTT Champions Macao

La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz regresará a la mesa esta semana para participar en el WTT Champions Macao 2026, donde debutará el jueves, 10 de septiembre frente a la japonesa Honoka Hashimoto.

El encuentro formará parte de la ronda de 32 del torneo, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en el Macao East Asian Games Dome, en China. El evento reúne a las mejores 32 competidoras en la rama femenina y los mejores 32 en la masculina y reparte una bolsa total de $800,000 y hasta 1,000 puntos para los ganadores.

El juego de la boricua está pautado para comenzar a la 1:55 a.m., hora de Puerto Rico.

Díaz llega a Macao tras alcanzar las semifinales en sencillos femeninos del WTT Contender Almaty 2026, celebrado en Kazajistán.

La utuadeña cayó 3-1 ante la japonesa Hina Hayata, primera sembrada del torneo y sexta jugadora del escalafón mundial. Hayata se impuso con marcadores de 11-8, 5-11, 11-4 y 11-2.

PUBLICIDAD

Díaz también estuvo activa en el torneo de dobles mixtos junto a Ángel Naranjo, donde cedieron en la primera ronda por 3-1 (12-10, 10-12, 8-11 y 7-11) ante los eventuales campeones Maria Panfilova y Evgeny Tikhonov, de Rusia.