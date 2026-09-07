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Adriana Díaz debutará ante la japonesa Honoka Hashimoto en el WTT Champions Macao

La utuadeña llega a esta competencia tras alcanzar las semifinales en sencillos femeninos del WTT Contender Almaty 2026

7 de septiembre de 2026 - 11:25 PM

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Adriana Díaz es la principal figura del tenis de mesa puertorriqueño y una de las atletas más destacadas de la delegación nacional. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz regresará a la mesa esta semana para participar en el WTT Champions Macao 2026, donde debutará el jueves, 10 de septiembre frente a la japonesa Honoka Hashimoto.

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El encuentro formará parte de la ronda de 32 del torneo, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en el Macao East Asian Games Dome, en China. El evento reúne a las mejores 32 competidoras en la rama femenina y los mejores 32 en la masculina y reparte una bolsa total de $800,000 y hasta 1,000 puntos para los ganadores.

El juego de la boricua está pautado para comenzar a la 1:55 a.m., hora de Puerto Rico.

Díaz llega a Macao tras alcanzar las semifinales en sencillos femeninos del WTT Contender Almaty 2026, celebrado en Kazajistán.

La utuadeña cayó 3-1 ante la japonesa Hina Hayata, primera sembrada del torneo y sexta jugadora del escalafón mundial. Hayata se impuso con marcadores de 11-8, 5-11, 11-4 y 11-2.

Díaz también estuvo activa en el torneo de dobles mixtos junto a Ángel Naranjo, donde cedieron en la primera ronda por 3-1 (12-10, 10-12, 8-11 y 7-11) ante los eventuales campeones Maria Panfilova y Evgeny Tikhonov, de Rusia.

El compromiso en Macao representará otro exigente desafío para la puertorriqueña, número 19 del mundo, ante Hashimoto (número 13), reconocida por su estilo defensivo y su capacidad para extender los intercambios.

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Adriana DíazTenis de mesaUtuado
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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